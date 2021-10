« Il faut jouer parfaitement pour battre le Madrid de Laso »

28/10/2021 à 17h57 CEST

Le Croate Velimir Perasovic, entraîneur de l’UNICS Kazan, qui accueillera vendredi le Real Madrid en Euroligue, Il a commenté ce jeudi que pour battre l’équipe de Pablo Laso « il faut jouer parfaitement ».

« Même si vous jouez bien, ils savent comment gagner des matchs serrés. Ils ont des gens avec beaucoup d’expérience comme (Sergio) Llull ou Rudy (Fernández). Ils sont excellents dans les matchs serrés. Ils se débrouillent très bien dans les dernières minutes », a-t-il déclaré dans un espagnol parfait depuis Kazan, capitale de la région russe du Tatarstan, théâtre du match.

Perasovic, dont l’équipe a battu Baskonia (83-69) mercredi, souligne que cette saison l’équipe blanche a changé de philosophie. « C’était toujours une équipe avec beaucoup de points, avec de grands tireurs. Maintenant, c’est une équipe très défensive. Il a de très gros joueurs dans la région comme (Walter) Tavares. C’est très difficile de leur mettre un panier », a-t-il déclaré.

Longs matchs contre Madrid

Pour cette raison, explique-t-il, « les matchs sont très longs contre eux ». « Ils ont de grandes capacités physiques, une équipe très solide et une grande expérience », a-t-il déclaré.. « Maintenant, ils jouent comme ça ! Ce sera difficile, mais il n’y a rien d’impossible. On va essayer de sortir quelque chose », souligne-t-il.

À son avis, le fait que Laso soit capable de continuer à gagner malgré les changements de style et d’équipe montre qu’il est « un grand entraîneur ». « Pablo s’adapte aux joueurs qu’il a. Il fait ressortir le meilleur de l’équipe. Il a eu du succès avec différentes philosophies », a-t-il déclaré.

Il n’a pas non plus lésiné sur les éloges de Madrid, « un club très sérieux » qui fait « peu de changements » et « est soutenu par les résultats, car il a remporté de nombreux titres ces dernières années et presque chaque saison, il entre dans le Final Four. «

Nouvelle étape à Kazan

Le Croate, qui ouvre en Russie après s’être entraîné en Espagne, en Croatie et en Turquie, admet que l’UNICS n’a pas « bien commencé » la compétition continentale maximale avec quatre défaites en cinq matchs.

« Nous avons perdu quelques matchs par quelques points qui pourraient tomber de notre côté. Une victoire sépare le succès de l’échec dans ce tournoi. Chaque match est comme un championnat en raison de la qualité des équipes et de la dureté de la compétition », argumente-t-il.

Perasovic se souvient que chaque année hil y a des équipes de haut niveau qui « se décrochent très vite » des huit premiers, quelque chose que vous ne voulez pas qu’il arrive à votre équipe.