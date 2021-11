« Il faut jouer sérieusement, on a déjà perdu des matchs à domicile avec eux »

17/11/2021 à 19:18 CET

Pablo Laso, entraîneur du Real Madrid, ne fait pas confiance au Red Star, « une équipe compétitive » et avec qui ils ont déjà perdu un match à domicile, l’entraîneur s’attend donc à ce que l’équipe soit « très attentive dès le début ».

« Dans les doubles tours de l’Euroligue, il faut entrer rapidement dans le deuxième match. Si vous venez de perdre, vous devez renverser la vapeur, changer les choses et la dynamique. Si vous venez pour gagner, essayez de les garder », a déclaré Laso aux médias du club après la victoire concluante remportée mardi sur le court de l’ASVEL.

« Estrella Roja vient d’un emploi du temps exigeant, comme nous. Il sera très important que l’équipe s’accroche rapidement au jeu. Il faut lui donner l’importance qu’il a et jouer sérieusement & rdquor;, a-t-il ajouté.

Fatigue physique

Les pertes et la fatigue physique auront leur point d’importance pour les deux équipes. « Nous savons que sur le plan physique, les deux équipes ne seront pas à leur meilleur et que nous avons tous les deux des gens touchés. Ce sont des situations qu’il faut accepter et je suis sûr qu’elles viennent avec le désir d’obtenir une victoire. Nous avons perdu un match à Madrid avec eux et nous devons être très attentifs dès le début & rdquor ;, a-t-il expliqué.

Laso a pris une brève radiographie de l’équipe de Belgrade. « Il a le meneur très bien couvert avec Wolters, qui joue à un très bon niveau, Ivanovic et Markovic. Ensuite, ils ont une batterie de joueurs extérieurs avec Dobric, Davidovac et Lazic qui peuvent jouer à différents postes, avec blocage et suite et qui changent, avec Simonovic au faux quatre », a-t-il prévenu.

« Ensuite, il y a ce que Kalinic génère pour eux, qui est un acteur très important pour eux.. A l’intérieur, avec Mitrovic et Kuzmic, et la rotation de Zirbes, ils sont solides. C’est une équipe qu’il faut respecter et leurs effectifs en Euroligue montrent qu’ils sont très compétitifs & rdquor ;, a poursuivi l’entraîneur.

En quête de régularité

«Nous avons de très bons moments avec d’autres moins bons, des pertes de plus que nous pouvons éviter. Ce sont des situations que nous devons peaufiner et améliorer, mais cela fait partie de la croissance et c’est bien d’évaluer l’effort que l’équipe fait dans une situation où nous avons cinq blessés », a-t-il confirmé.

« De nombreux joueurs ajoutent des minutes, voyages, matchs et ils sont très compétitifs & rdquor;, a conclu Pablo Laso

moli / og