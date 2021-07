“Il faut l’aider, de toute urgence” : la dépression qui a jeté Arley Méndez

Arley Méndez a atteint les Jeux olympiques après un parcours raide et difficile. Il ya un mois un positif pour le cannabis l’a presque assomméà. Egalement une série de blessures qui ne l’ont pas libéré depuis 2019. La barre a atterri à Tokyo avec sa dernière réserve. De corps, soutenu par le talent débordant qu’il a, mais sans la tête.

Où est l’esprit d’Arley ? Peut-être même en cette brillante 2017, où il a accroché trois médailles de champion du monde et tous lui ont prédit un avenir radieux. L’année où son histoire d’amélioration et d’intégration a été largement connue : Le jeune homme qui est venu de Cuba au Chili à l’âge de 19 ans, a vécu comme un ami proche, plus tard à l’hôtel CAR et il s’est battu pendant près de trois ans pour pouvoir représenter notre pays, avoir des papiers et vivre légalement.

“En 2018, les problèmes ont commencé”, dit-il. Ils étaient physiques d’abord. “J’ai foiré ma jambe droite avec une fracture de fatigue. J’ai des hernies dans le dos. J’en ai marre.”. Puis quelque chose de plus important. Il a perdu l’étincelle et la joie. Le désir de faire ce qu’il aimait le plus. “Depuis le début de la pandémie, on ne l’a pratiquement pas vu s’entraîner. C’était très rare de le voir en RCA”, raconte un membre de la délégation chilienne à Tokyo.

Dans le Coch ils regardaient avec inquiétude ces signes. Ils doutaient de ses blessures constantes et de son mode de vie, mais ne savaient pas ce qu’il y avait derrière. Le positif pour la marijuana qui a été détecté cette année était la bombe qu’ils n’ont pas vu venir. Il le reconnaît aujourd’hui. “Je l’ai fait exprès, pour tout envoyer en enfer.”

Mais ce qui inquiète le plus, c’est ce qu’Arley a gardé trop longtemps. Les larmes et la tristesse qui l’accompagnent dans la zone mixte de Tokyo. “Ça fait des mois que j’en ai marre, je souffre. Je ne donne plus”, confie-t-il, sans éviter de craquer. Annoncez votre retraite. Demande de l’aide. “Je souffre beaucoup, avec des dépressions.”

Dans Team Chile, un signal d’alerte a été allumé. “Il faut l’aider d’urgence”, dit l’un des athlètes qui est à Tokyo. Pendant ces jours, peu ont pu partager avec lui dans le village olympique. Ils l’ont à peine vu. “Il est venu avec le désir, de manière positive, mais il n’a pas pu”, dit-il.

Le président du Coch, Miguel Ángel Mújica, reconnaît être en colère contre l’athlète après avoir déclaré qu’il a causé son positif. Cependant, il est capable de voir plus loin. « Dans ces Jeux Olympiques, nous avons vu plusieurs exemples qui nous rappellent que les athlètes sont des êtres humains et ne peuvent pas toujours performer à 100 pour cent. On va lui parler.”

Arley a explosé soudainement, et sur scène où il a toujours voulu être. Là, il a rencontré ses peurs, avec une charge trop lourde à porter seul. “Le sport me va mal, et je dois reprendre un autre cours”, suppose. Une phrase qui ne semble pas née de la frustration ou de la colère, mais plutôt bien pensée. Ceux qui sont chargés depuis longtemps avant que le reste ne s’en aperçoive.