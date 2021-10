“Il faut le valoriser, gagner contre Madrid n’arrive pas tous les jours”

in

10/03/2021 à 19:24 CEST

L’entraîneur de l’Espanyol, Vicente Moreno, a affirmé après la victoire contre le Real Madrid que les fans devraient valoriser la victoire car elle bat la boîte blanche “ça n’arrive pas tous les jours”.

L’entraîneur valencien a insisté sur le fait qu’en dépit d’avoir “mérité” la victoire, “même ainsi, battre Madrid est difficile”. “C’est un adversaire spectaculaire à tous points de vue. Nous avons souffert et pour gagner vous devez le faire, c’est ainsi “songea-t-il.

Vicente Moreno a expliqué que son équipe a probablement manqué “d’avoir un peu plus le ballon en première mi-temps” pour empêcher la qualité du rival d’apparaître. “Nous aurions dû jouer un match parfait et nous aurions pu nous améliorer sur certaines choses être plus calme dans la dernière ligne droite », a-t-il insisté.

Interrogé sur le rôle de son attaquant Raul de Tomás, qui a marqué le but à la 17e minute, l’entraîneur était ravi : “Je n’ai pas à présenter Raúl de Tomás. Vous pouvez jouer pour n’importe quelle grande équipe en Europe et nous avons de la chance de pouvoir l’avoir et d’en profiter.”

Concernant l’état général du bloc, Vicente Moreno s’est montré prudent. “Je ne veux gâcher la fête pour personne, mais il ne faut pas devenir fou car ce n’est qu’une fête”Il a dit après avoir noté qu’ils devront continuer à travailler de la même manière après la pause.

“Aujourd’hui, nous avons gagné trois points et la reconnaissance de notre peuple. Nous n’aimons pas laisser tomber nos fans et nous voulons que les fans soient heureux. Vous vous retrouvez avec le sentiment du devoir accompli “, a souligné le formateur.