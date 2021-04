“Il faut parier sur le minimalisme”

04/10/2021 à 08:00 CEST

Du consumériste au minimaliste. De compétitif à actif. De presque tout à presque rien. L’évolution de ce jeune créateur de vingt-sept ans passe «par un apprentissage, par un changement profond qui a« explosé »à la suite de la pandémie et que j’ai voulu capter à travers la mode». Rebecca est une femme dont le nom de famille est aussi puissant que sa personnalité. Fille de Manel Estiarte, la soi-disant “ Maradona del agua ” pour ses médailles et ses succès en water-polo et bras droit de Pep Guardiola depuis qu’il a entraîné le Barça, a créé le cabinet Becca & Cole. Des designs basiques de grande qualité et une esthétique urbaine avec laquelle il entend «aller au-delà du port d’un vêtement ou d’un autre. Derrière l’entreprise, il y a toute une déclaration d’intention: durabilité, matières premières très soignées et fournisseurs locaux de confiance.

Mais la chose la plus importante est que nous voulons nous éloigner du bruit des choses matérielles et rester avec les bases, avec ce dont nous avons vraiment besoin. Ces vêtements sont faciles à porter, ils sont bons pour travailler, marcher ou faire du sport. J’ai l’intention de dire qu’il n’est pas nécessaire d’avoir un placard plein. Il faut réduire la consommation et miser sur le minimalisme. Moins est plus. J’étais de ceux qui achetaient presque compulsivement et j’ai fini par donner et donner plus de la moitié de ce que j’avais.

Certains peuvent penser qu’il vous a été facile d’appartenir à une famille prospère dans le domaine du sport et des affaires. Manel Estiarte lui-même m’explique que «Rebecca voulait parier sur ce projet seule. Ma femme et moi avons proposé de participer mais elle … est son & rdquor;. Et elle est la même qu ‘«un jour, elle nous a dit qu’elle allait travailler pour une ONG au Guatemala et nous a presque donné quelque chose quand nous avons découvert dans quelles conditions elle vivait. Rebecca est audacieuse, a une merveilleuse philosophie de vie et veut la transmettre à travers sa marque de vêtements. Dans une année aussi négative, elle a décidé d’entreprendre. Et nous sommes fiers, bien sûr & rdquor ;.

Pendant que nous prenons un café à la Barceloneta, je lui demande si, en dehors du skateboard, il pratique d’autres sports à cause des gènes. «C’était très compétitif», reconnaît-il, «mais maintenant je préfère m’amuser. Je combine action et méditation & rdquor;. Et avec le «petit jouet», comme elle l’appelle, sous le bras, elle se perd dans l’une des rues du quartier qui a vu grandir le meilleur joueur de water-polo du monde: son père.

