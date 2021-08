“Il faut penser froid et l’important c’est qu’Alejandro récupère”

20/08/2021 à 18h50 CEST

L’Espagnol Carlos Verona (Movistar), deuxième de l’étape de vendredi au Balcón de Alicante, considère que son équipe doit désormais “réfléchir froidement” au plan à suivre après l’abandon d’Alejandro Valverde, sur lequel il considère que “l’important le truc c’est qu’il récupère.”

Vérone a expliqué que l’idée de Movistar n’était pas de risquer la scène avec lui, mais d’attendre un mouvement de Valverde, mais qu’après la “peine” de la chute de Murcie a “demandé la permission” à ses administrateurs d’essayer de chercher la victoire et ils la lui ont donnée.

Déjà dans la montée finale, Vérone il a essayé d’« anticiper les grimpeurs » qui étaient en fuite avec lui. “J’ai anticipé tout le monde sauf (Michael) Stockeur, ça a été très fort et à qui il faut le féliciter”, a commenté.

Le Madrilène estime que, sans Valverde, Movistar doit “penser froidement” à ce qu’il va faire désormais, mais il est clair qu'”avec Enric (Suite) et Michel Ange (López) “troisième et quatrième au général” on est pas mal”.

Vérone a avoué qu’il avait un sentiment de “résignation et de satisfaction” à la fin de l’étape, puisqu’il a “vu de près” la victoire, “bien qu’au début il ne pensait pas à l’étape” sinon “à nos options derrière”.

“En réalité, Patxi il m’avait dit que Alexandre il allait attaquer, et il est venu toute la journée calme, gardant. Il y a eu un moment où, d’un coup, il y a eu le silence à la radio, je n’ai rien compris et ils m’ont déjà parlé de la chute de Alexandre. J’espère que ça va “, je souhaite Valverde.

Et il a expliqué qu'”une fois là-bas, je devais me préparer et trouver la scène”. “J’ai demandé si je pouvais essayer, ils m’ont donné le OK et j’ai pu être là. Je savais que je devais anticiper et j’ai bougé ce que j’ai pu”, a-t-il révélé.

“J’ai dû commencer le plus dur avant, parce que je savais qu’il y avait de meilleurs grimpeurs sur la piste et Stockeur a été le plus fort. J’ai sauté deux fois dans la fausse plaine pour chercher le doute dans ce quatuor, mais il a su me retenir jusqu’au plus dur et son “poids plume”, devant mes 70 kilos, a fait la différence”, a-t-il ajouté.