Il faut plus qu’une investiture pour être président

Nous avons maintenant atteint le premier anniversaire du casse politique le plus infâme de l’histoire des États-Unis. C’est le bon moment pour réfléchir à l’année écoulée et considérer comment cela s’est passé pour les démocrates.

Vous devez leur donner crédit, ils avaient un plan pour les élections de 2020 :

Diaboliser Trump Voler une élection Faire inaugurer l’idiot utile qu’il a choisi Changer fondamentalement le pays avec une législation radicale

Et ce faisant, inaugurer mille ans de domination politique démocrate. Je me souviens avoir lu sur quelqu’un d’autre qui avait un plan similaire il y a environ 90 ans. Cela n’a pas si bien fonctionné pour lui. Est-ce que ça va mieux pour les démocrates ?

Le plan fonctionnait plutôt bien jusqu’à ce qu’il en arrive à la partie « changer fondamentalement l’Amérique ». Une fois au pouvoir, Joey de Scranton a promis de remplir les tribunaux, de nationaliser les élections, de neutraliser l’obstruction systématique et de dépenser environ 5 000 milliards de dollars pour des causes folles de gauche. Nous sommes maintenant à 10 mois de son premier mandat. Regardez ce que le président « Expérience et compétence » a accompli – rien, rien, zip.

En fait, nous avons maintenant le spectacle des démocrates se mobilisant pour une guerre civile totale dans leur propre parti. Les modérés se battent avec les radicaux, et les radicaux se comportent comme les enfants gâtés qu’ils ont toujours été. Les radicaux encouragent même leurs partisans à filmer les modérés dans les toilettes publiques dans le cadre du processus de fouettage des votes. Bernie Sanders (D, socialiste) a déclaré que s’il ne peut pas tout avoir sur sa liste de souhaits de Noël, il ne veut rien. Et il peut juste obtenir son souhait – le dernier qui est. Leur grand plan semble maintenant être un lointain souvenir. Que s’est-il passé?

Les démocrates ont oublié que nous sommes toujours une république démocratique, c’est ce qui s’est passé. Une inauguration n’est pas un couronnement. Notre président n’est pas autorisé à gouverner – seulement à gouverner. Dans notre forme de gouvernement, pour ce faire, il faut le consentement des gouvernés.

Ce consentement doit être accordé et non volé. Et là est le hic.

Le président Asterisk est entré en fonction avec le plus faible niveau de consentement de tous les directeurs généraux depuis des décennies. Selon Rasmussen Reports, 56% des Américains pensent désormais que la tricherie a affecté les élections de 2020. Ce nombre est en hausse de 5% depuis avril. Le nombre d’Américains remettant en cause la légitimité de Biden augmente et non diminue. Cela signifie que plus de la moitié des gouvernés ne donnent pas leur consentement.

Et le manque de légitimité perçue de Joe ne devrait pas s’améliorer compte tenu du nuage d’orage apparu en septembre. Ce nuage s’appelle l’audit électoral du comté de Maricopa. Le ministère de la Propagande n’a pas tardé à signaler que l’audit avait confirmé que Joe avait obtenu plus de voix en Arizona que Donald – et il l’a fait. Mais ce n’était pas toute l’histoire. Dans l’État où l’élection a été décidée par 10 457 voix, l’audit a découvert plus de 23 000 votes potentiellement illégaux et une sécurité suffisamment laxiste pour que ce nombre soit beaucoup plus élevé.

Il y avait plus qu’assez de votes douteux pour influencer l’élection. Mais malheureusement, il n’y a aucun moyen de savoir pour qui les mauvais votes ont été exprimés. L’audit n’a pas pu prouver que Trump a gagné. Mais cela a définitivement prouvé que nous ne savons pas qui a gagné l’Arizona. Biden peut revendiquer la victoire. Mais il ne le sait pas vraiment, et nous non plus.

C’est pourquoi l’intégrité électorale est importante. Sans elle, le vainqueur n’a pas le capital politique pour gouverner.

Prenez une majorité d’Américains qui remettent en question l’élection, insufflez un niveau de mauvaise gestion bidenesque, et le tour est joué, il semble qu’il n’y ait pas de plancher pour l’effondrement de la cote d’approbation du président Asterisk. En fait, Gallup rapporte que Biden a connu la baisse d’approbation la plus soudaine de tous les présidents depuis la Seconde Guerre mondiale. Aïe ! C’est assez étonnant quand on considère que Nixon et Carter étaient tous deux des présidents d’après-guerre.

C’est tellement dommage que les alliés de Joe soient passés en mode survie. Il regarde autour de lui et ne trouve pas beaucoup de membres de la tribu votant pour le garder sur l’île. Alors que les démocrates du Congrès voient les mi-mandats approcher, ils sont soudainement plus préoccupés par leur propre peau que par le succès politique de Joe. Tout le programme législatif de Joe s’effondre.

L’époque de l’orgueil et des grands projets est révolue. L’administration ne parle plus de modifier les règles du Sénat ou de refaire les tribunaux. Nous n’entendons pas beaucoup parler de nationalisation de la fraude électorale en enlevant le contrôle aux États non plus. Maintenant, l’objectif de Joe est de donner quelques aumônes aux causes gauchistes favorisées. Même cela peut ne pas passer. Même si c’est le cas, ce sera un document beaucoup plus petit que ce que Joe voulait.

À quel point sa présidence est-elle devenue petite ?

Le chant « Let’s go Brandon » ne faiblit pas, il grandit. Les démocrates doivent écouter – nous ne serons pas gouvernés sans notre consentement. La leçon de l’année dernière est la suivante : il faut plus qu’une investiture pour gouverner, il faut de la légitimité.

Photo de Greg Meinert sur Flickr.

Cet article a été publié pour la première fois par American Thinker.

Contenu syndiqué de TheBlueStateConservative.com avec autorisation.