« Il faut prendre la semaine normale, sans trop parler de la finale »

29/03/2021 à 11h41 CEST

Asier Villalibre, Joueur de l’Athletic Club, estime que l’une des clés pour atteindre les meilleurs préparés pour la finale de la Coupe samedi contre la Real Sociedad est de « mener la semaine normalement » et « sans trop parler » de ce duel décisif qui se jouera en La Cartuja.

« Les vétérans, plutôt que de nous donner des conseils, le prennent normalement. Ne pas en parler beaucoup et savoir que dans ce qui est possible, il y a un match de plus qu’il faut gagner et le prendre calmement. Leur expérience aide à cela », a-t-il expliqué. en avant dans la conférence de presse télématique offerte ce lundi de Lezama.

« Ayant participé à tant de finales, ils savent comment ils sont vécus et ce que nous pouvons ressentir. La clé est que. Mener la semaine normalement, travailler ce que nous devons travailler, ne pas trop penser au samedi et aller au jour le jour, » il ajouta.

Villalibre Il croit également que «passer autant de temps à la maison» en raison des limitations de mobilité vous fait «vous sentir plus calme», bien que lorsqu’il sort, il ressent l’enthousiasme des fans quand il voit une multitude de fenêtres et de balcons ornés de rouge et blanc et ils l’encouragent avant la finale.

Sur le plan sportif, le ‘Búfalo de Gernika’ considère que du point de vue de l’Athletic, la clé sera de « faire ce qu’il fait de mieux, sortir avec une grande intensité et aller pour le match ».

« La clé, c’est nous en tant qu’équipe. Sortir avec une grande intensité, avancer déjà pour le match. C’est simple à dire mais plus difficile à faire », a-t-il admis. Villalibre, qui voit le groupe « très bien physiquement, avec de la fraîcheur et un esprit clair », après la pause de ce week-end.

D’autre part, il a commenté que les qualifications que la saison dernière et celle en cours ont surmontées « in extremis » et revenir dans plusieurs d’entre elles leur donnent la confiance de « savoir que l’équipe n’abandonne jamais », bien que celles « passées les jeux ne comptent plus « .

« Nous sommes prêts pour une finale et tout peut arriver, gagner ou perdre. Nous allons avec la mentalité de tout donner et de ne pas nous reprocher et de savoir que nous avons fait tout ce qui était possible. Alors tout résultat peut arriver, mais après avoir tout donné et être fier de nous », se dit-il.

VillalibreEnfin, il a refusé de faire référence à tout type de célébration possible à La Cartuja avec sa trompette désormais emblématique. « Je ne pense pas qu’il faille en parler. Cette semaine, c’est pour parler du match », a-t-il réglé.