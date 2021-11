Il faut profiter du quota Rayo avant son bon moment

26/11/2021 à 14:48 CET

pari

Les Rayo Vallecano est l’équipe révélation de la saison LaLiga Santander. Et pas seulement pour les résultats. Andoni Iraola a ses garçons dans des positions européennes avec un jeu vertical et joyeux qui ravit tous les fans espagnols.

Avec la bonne nouvelle du retour de Radamel Falcao, les franjirrojos arrivent à Mestalla avec l’intention de prendre les trois points pour continuer dans la lutte pour continuer à rêver. La victoire des visiteurs est payée à [4] et c’est l’un de nos choix recommandés.

Devant sera une Valence qui arrive après deux nuls consécutifs. Le Che veut devenir fort dans leur fief, ce qui leur coûte trop cher. La victoire de la capitale Turia est payée à [2] et c’est une option intéressante si vous pensez que le Ray saura faire la pression.

Quant aux noms propres, Le but de Radamel Falcao est maintenant [2.7] Et compte tenu du fait qu’il est le joueur avec la meilleure moyenne de score de toute la compétition, c’est un prix assez élevé.

Par le Valence, il est Maxi Gomez l’homme qui a une cote plus faible quand il s’agit de voir le but, c’est donc lui que les statistiques considèrent comme le plus susceptible de marquer un but. Ceci est payé à [2.6].