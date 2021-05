Il faut résister à l’intimidation du Brexit! Boris dit de «se battre» après l’agression de l’UE | Politique | Nouvelles

Le Brexit est une «opportunité en or pour la ville», a écrit le Dr Gerard Lyons dans un nouveau document stratégique publié par le think tank Policy Exchange. L’ancien conseiller économique en chef de M. Johnson, à l’époque où il était maire de Londres, a averti qu’il fallait “une stratégie et une vision” de la part des ministres afin de tirer le meilleur parti des opportunités offertes par la sortie de l’UE.

Le Dr Lyons exhorte le gouvernement à adopter une approche plus pratique pour aider la ville à réaliser son potentiel face à la concurrence féroce du continent.

Il affirme que Bruxelles fait de son mieux pour détruire la domination de Londres en tant que centre de services financiers et a besoin de l’aide des ministres pour «repousser» l’UE.

“Le Royaume-Uni fait face à un concurrent agressif sous la forme de l’UE qui cherche à saper la position de la City. Alors que le Royaume-Uni devrait adopter des marchés ouverts, les autorités ici doivent rester sur leurs positions et repousser l’approche protectionniste de l’UE.

“Il est temps pour le Royaume-Uni de repousser avec une approche cohérente et un message clair et positif qui change les termes du débat qui est souvent pessimiste et erroné sur les perspectives de la City”, a-t-il écrit.

«La Ville la préfère souvent lorsque la politique reste à l’écart.

“Cependant, à cette occasion, la Ville a besoin d’un gouvernement prêt à se battre pour cela.

“Les derniers signaux de ce gouvernement suggèrent des possibilités d’encouragement.”

L’appel du Dr Lyons à l’action des ministres intervient après que les services financiers ont été largement ignorés par l’accord commercial entre le Royaume-Uni et l’UE négocié l’année dernière.

Depuis lors, Bruxelles a été accusée d’avoir traîné les pieds pour accorder un soi-disant statut d’équivalence à la Grande-Bretagne, ce qui a un impact négatif sur les entreprises britanniques.

L’équivalence verrait l’UE reconnaître les règles et réglementations du Royaume-Uni comme suffisamment similaires à celles du bloc pour que le commerce transfrontalier puisse être autorisé.

“Nous attendons toujours que l’UE achève ces processus”, a-t-il déclaré à un comité de la Chambre des Lords.

“De toute évidence, la ville doit continuer et faire son propre truc en attendant cela et c’est de plus en plus ce qui s’est passé.”

Le gouverneur de la Banque d’Angleterre, Andrew Bailey, a déjà averti la Grande-Bretagne de ne pas se laisser prendre par les règles pour garantir l’équivalence, et dans son document d’échange de politiques, le Dr Lyons a exhorté le Royaume-Uni à s’écarter des réglementations de l’UE.

Il a écrit: «Le Royaume-Uni ne devrait pas être un preneur de règles et devrait définir sa propre approche dans le cadre des normes internationales les plus élevées.

«Le biais devrait être vers une réglementation moins lourde qui freine la croissance sans améliorer la stabilité.

«L’accent ne doit pas être mis sur le plaquage or ou sur une course vers le bas, mais sur une réglementation intelligente qui a du sens dans les domaines auxquels elle s’applique.

«La protection des droits des consommateurs est essentielle.

“À l’avenir, le succès de la réglementation devrait être mesuré par rapport à l’impact sur l’économie et sur la compétitivité de Londres, ainsi qu’à la réalisation de la stabilité financière.”