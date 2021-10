« Il faut respecter la technologie et ne pas diaboliser certaines choses »

18/10/2021 à 20h25 CEST

Carlos Sainz joue cette saison, en tant que partenaire de Laia sanz, le championnat Extrême-E des véhicules électriques, dont l’objectif est d’avoir un impact négatif du point de vue environnemental dans les lieux où il opère. Ce lundi, le double champion du monde des rallyes et triple vainqueur du Dakar, a déclaré que « l’avenir de la course automobile dépend du respect de la technologie et de ne pas diaboliser certaines choses car les temps doivent être fixés par des techniciens et non par des politiques ».

« Techniquement, le départ n’a pas été facile mais j’espère que les organisateurs du championnat et ceux qui en portent la responsabilité pensent que cela ne peut que s’améliorer. Vous pouvez améliorer la température de la batterie, ce qui vous permettra de faire plus de kilomètres et avec plus de puissance, et il est également important de résoudre les problèmes techniques, car certains tests ont été effectués avec un COVID-19 qui a marqué les temps l’année dernière », a-t-il ajouté Carlos Sainz, lors d’une conférence de presse virtuelle.

Le championnat Extrême-E

« Le championnat Extreme-E est né en conditions difficiles et si cette année nous avons survécu, cela ne peut que s’améliorer. Je crois que ce championnat a sa place au sein du moteur en raison de sa particularité et de ses conditions », a-t-il déclaré. Carlos Sainz, qui a également évoqué l’avenir du sport automobile : « Pour l’avenir du sport et de l’automobile, j’aimerais que les technologies partent dans un délai raisonnable et que les étapes franchies soient solides, importantes. Je veux dire que ce temps doit être marqué par des techniciens et pas des politiciens. Nous devons respecter la technologie et ne pas diaboliser certaines choses », a déclaré Carlos Sainz, lors d’une conférence de presse virtuelle.

L’avenir du sport

« Il y a plusieurs choses fondamentales pour que le sport ait une continuité dans différentes générations. L’une est les écoles de course automobile de base telles que le karting ou les circuits fermés. Aussi la loi de patronage de chaque pays. Il est important que les politiques aident le monde du sport car ces aides aux entreprises leur permettent de dédier leur sponsoring à n’importe quelle discipline. Dans le moteur c’est essentiel car c’est cher et sans l’aide des entreprises ce serait très difficile », a-t-il déclaré.

Finalement, Sainz Il a évoqué la continuité du championnat des véhicules électriques et l’importance de celui-ci, sur lequel il a déclaré que : « Vous devez transmettre un message de durabilité. Je n’ai pas les paramètres de décision mais ce doivent être des endroits extrêmes et où l’empreinte du changement climatique cause des dommages, comme le Groenland. Aussi les endroits où il n’y a pas beaucoup de poussière, sont spectaculaires et ont du sens. Et si on peut choisir, ce serait bien d’aller sur différents continents.»