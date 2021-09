“Il faut respecter le Real Madrid, mais ne pas avoir peur”

in

27/09/2021 à 20:37 CEST

.

l’ukrainien Yuriy vernydub, L’entraîneur du shérif Tiraspol, a reconnu que son équipe est inférieure à Real Madrid, qui affrontera ce mardi la Ligue des champions, mais a déclaré qu’il ne fallait pas “avoir peur & rdquor;, mais” respecter & rdquor; et « rivaliser avec dignité & rdquor ;.

« Le Real Madrid est le Real Madrid. C’est une équipe. La chose la plus importante est que nous n’avons pas à avoir peurIl faut respecter le Real Madrid, mais ne pas avoir peur. Nous devons sortir et jouer de la meilleure façon possible. Toute équipe pense à gagner, nous aussi, mais nous savons que nous jouons contre le Real Madrid. Le plus important est rivaliser avec dignité& rdquor;, a-t-il déclaré lors de la conférence de presse à la veille de la réunion.

« Nous sommes très heureux d’être à Madrid. Demain, nous avons un match qui est un honneur. Nous voulons vraiment aller dans ce magnifique stade et pouvoir montrer un bon match. Ce sont les rivaux les plus forts et nous sommes tous très préparés. Nous avons parcouru un long chemin pour être ici, a-t-il ajouté.

« Nous avons assez bien étudié le Real Madrid. Nous savons qu’il a beaucoup de joueurs de qualité, ce sont des footballeurs « de haut niveau » à commencer par le gardien de but, la défense & mldr; ils ont une ligne médiatique avec Modric, par exemple & mldr; Nous respectons beaucoup ces footballeurs, mais nous n’avons pas peur d’eux. Le plus important, c’est de jouer comme on veut & rdquor;, a-t-il insisté.

« Il est très difficile de changer quelque chose en préparation parce que nous avons un calendrier très puissant ces jours-ci, nous jouons tous les trois jours. Il y a beaucoup de jeux d’affilée et nous avons eu peu de temps pour nous préparer. La seule chose que je demande aux footballeurs, c’est qu’ils continuent leur chemin. Nous savons qu’ils vivent chaque match d’une manière très importante et ce jeu est très spécial et ils le vivent avec patience & rdquor ;, a-t-il souligné.