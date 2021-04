Il faut revenir à la normale: Anna Ciocchetti – El Sol de México

Anna Ciocchetti se dit heureuse que les activités en face à face au théâtre reprennent progressivement, puisqu’elle considère que les humains sont des êtres sociaux et qu’au bout d’un an, les personnes qui sont restées enfermées doivent reprendre l’interaction physique.

“Il est très important que le contact humain et le face-à-face continuent d’être une option, avec précaution, mais qu’ils restent en vigueur”, a-t-il déclaré. Le soleil du Mexique.

Et c’est que l’actrice est d’accord avec l’idée que le traitement que les arts ont reçu par la population est injuste. «Il me semble étonnant que des gens aillent se former en file pour entrer dans une banque, tous ensemble dans une pile qui n’est pas très saine, mais qu’il semble dangereux d’aller au théâtre pour s’asseoir à deux mètres l’un de l’autre».

Actuellement, il participe à la pièce The Four Seasons, écrite par Edward Coward et mise en scène par Carlos Corona, qui a été créée précisément pour les périodes de pandémie. Au lieu d’être présentées dans un théâtre, les performances ont lieu sur la terrasse d’un restaurant du quartier Condesa de Mexico.

Il raconte l’histoire de deux amis qui se consacrent au jeu d’acteur et se rencontrent après 15 ans sans se voir. Au cours de cette réunion, ils commencent à échanger leurs positions autour de différentes situations, mais le discours se transforme rapidement en une discussion animée.

«C’est comme être dans un restaurant où une dispute surgit soudain à la table d’à côté», dit-il. «Comme dans un restaurant, le menu est divisé en quatre parties, et dans chacune d’elles le public a la possibilité de choisir un plat ou une boisson, qui est en fait un monologue ou une chanson. Selon le rôle que vous jouez, ce sera différent ».

Anna se réjouit que les producteurs aient trouvé de nouvelles façons d’amener les performances sur scène, mais est convaincue que les progrès dans la lutte contre la pandémie leur permettront de reprendre très bientôt leurs activités normales.

«Il y a déjà des vaccins, les gens doivent commencer à perdre leur peur de sortir. Ce qui devrait peut-être changer, c’est la distance à laquelle cela est normalisé. Nous (l’équipe de sa pièce) avons été les premiers à nous lancer dans le spectacle vivant, ce que nous faisons est aussi une option, faire du théâtre en plein air, prévu de jouer à ce moment là où des précautions sont nécessaires ».

Face à des voix inquiètes pour l’avenir du théâtre au Mexique, l’actrice exclut qu’il risque de disparaître, car c’est un art si ancien qu’il a survécu à tant de changements, comme l’arrivée du cinéma et de la télévision, que tant qu’il y aura un acteur jouant un personnage et quelqu’un dans le public désireux de le voir, il restera en sécurité.

«Ce sont des temps, mais nous le faisons déjà depuis 2 500 ans. Cet art ne disparaîtra pas tant qu’il y aura un être vivant sur la planète avec un besoin de représenter la vie, et de s’abstraire de la réalité ».

Le Four Seasons est présenté les mercredis et jeudis à 19h30 et les dimanches à 18h00, rue Campeche 367. La capacité maximale est de 50 personnes.