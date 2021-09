« Il faut se consolider dans le groupe des grandes équipes »

in

17/09/2021 à 19:58 CEST

Joventut sera le protagoniste du premier match de la nouvelle saison dans la Ligue Endesa, dans son duel au Olímpic de Badalona, ​​​​contre Bilbao Basket (18h00).

Ce sera le premier duel officiel des vert et noir dans une campagne passionnante après une bonne pré-saison qui permet au groupe d’être optimiste, malgré un départ avec quelques blessés qui espèrent récupérer

L’entraîneur de La Penya, Carles Duran, se sent très optimiste et espère que ce sera une grande année pour le club Badalonese, même si nous devons commencer à gagner. « Le premier objectif est de battre Bilbao Basket & rdquor ;, a-t-il déclaré.

Consolider dans l’élite

“Cette année, nous devons nous consolider dans le groupe des grandes équipes. L’année dernière, nous l’avons fait à l’ACB et à l’Eurocupa. Nous allons jouer 54 matchs et nous devons essayer de jouer avec le grand groupe et de bien jouer au basket. Cela a toujours été notre grand défi, que les gens s’identifient à la façon dont l’équipe joue & rdquor ;.

Un an de plus, Il compte sur l’apport des jeunes, surtout lorsqu’il y a des blessés dans le groupe. “Les jeunes devront nous donner un effort supplémentaire, mais entre nous tous, nous devons essayer de ne pas remarquer les absences de nos pivots”, a déclaré Duran.

L’une des nouveautés est le retour de Guillem Vives après sa visite réussie à Valence. « Personnellement, je voulais vraiment retourner à Badalona. J’espère qu’ils nous aideront beaucoup dans les jeux & rdquor;, a-t-il déclaré.

“Bilbao a montré qu’ils faisaient bien les choses, ils ont formé une bonne équipe, dans une bonne pré-saison., mais maintenant la vraie compétition commence & rdquor;, finie.