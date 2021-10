Il faut se méfier! L’application Squid Game a été détectée en train d’infecter des appareils Android : vérifiez les détails

L’application a été installée plus de 5 000 fois avant d’être retirée du Google Play Store

Squid Game, la série actuelle la plus populaire et la plus diffusée de Netflix, rattrape également la tendance actuelle. Du nail art inspiré d’Halloween aux costumes d’Halloween et maintenant même avec les applications pour smartphones, la fièvre du jeu Squid ne s’arrêtera pas de sitôt, du moins pour l’instant.

Les cybercriminels, cependant, préparent autre chose. Une entreprise de cybersécurité a récemment signalé que l’application pour les fonds d’écran Squid Game était utilisée pour diffuser des logiciels malveillants dans les appareils téléphoniques. Prenant le problème en compte, le Google Play Store a immédiatement supprimé l’application. Un chercheur en cybersécurité, Lukas Stefanko (chercheur en logiciels malveillants chez ESET), a découvert que l’application « Squid Wallpaper 4K HD » contient un malware notoire « Joker » qui est utilisé pour infecter les appareils Android.

Joker Android sur le thème du jeu de calmar 1) télécharge et exécute la bibliothèque native

2) la bibliothèque native télécharge et exécute la charge utile apk L’exécution de cette application sur l’appareil peut entraîner une fraude publicitaire malveillante et/ou des actions d’abonnement SMS indésirableshttps://t.co/PTDtPlUkBy pic.twitter.com/AFs8gkEuab – Lukas Stefanko (@LukasStefanko) 19 octobre 2021

Le malware Joker n’est pas nouveau et existe depuis un certain temps déjà. Il a également été repéré sur Google Play Store plus tôt. C’est cependant le premier cas où des mesures ont été prises contre les applications basées sur Squid Game.

Selon le message du chercheur, l’exécution d’Android Joker sur le thème de Squid Game sur l’appareil « pourrait entraîner des fraudes publicitaires malveillantes et/ou des actions d’abonnement SMS indésirables ». L’application avait été installée plus de 5 000 fois avant d’être retirée du Google Play Store. Le message indiquait en outre: «L’application pourrait télécharger et exécuter des bibliothèques natives et même exécuter des charges utiles APK, a noté le chercheur en sécurité dans son message. Cela pourrait être utilisé pour installer le malware Joker sur les appareils.

Et si vous avez déjà téléchargé l’application ?

L’application pour l’instant a été supprimée du Play Store. Mais les utilisateurs qui ont toujours installé cette application malveillante la désinstallent immédiatement de leurs appareils. Stefanko, dans un autre article connexe, a déclaré: «Il existe plus de 200 applications basées sur Squid Game disponibles sur Google Play. La plus téléchargée de ces applications a atteint un million de téléchargements en 10 jours. » « » Cela semble être une excellente opportunité de gagner de l’argent sur les publicités intégrées à l’application de l’une des émissions de télévision les plus populaires sans jeu officiel « , a-t-il encore écrit.

Plus de 200 applications liées à #SquidGame sont disponibles sur Google Play Cela semble être une excellente occasion de gagner de l’argent sur les publicités intégrées à l’application de l’une des émissions de télévision les plus populaires sans jeu officiel.

Le plus téléchargé d’entre eux a atteint 1 million d’installations en 10 jours. Son gameplay n’est pas si bien géré pic.twitter.com/gCOYXXaVHY – Lukas Stefanko (@LukasStefanko) 19 octobre 2021

