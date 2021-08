Il faut se méfier! Les fraudeurs utilisent la police d’assurance comme appât pour vendre de faux prêts aux clients, selon Bajaj Finance

in

Bajaj Finance Limited a mis en garde ses clients et le grand public de rester vigilants contre les faux prêts proposés par des fraudeurs en échange d’un achat de police d’assurance.

Dans un communiqué, Bajaj Finance a déclaré que les fraudeurs dupent le public. en les incitant à souscrire obligatoirement une assurance-vie comme condition préalable à l’obtention d’un prêt. Ils se font également passer pour un représentant de Bajaj Finance Ltd. et induisent le public en erreur pour qu’il achète une police d’assurance en déclarant que le montant de la prime doit représenter un pourcentage du montant du prêt souhaité par les emprunteurs potentiels.

Mode opératoire

Selon Bajaj Finance, le Modus Operandi des fraudeurs est principalement le suivant :

La police d’assurance est utilisée comme un appât par le fraudeur qui veille à ce que la victime reçoive tous les documents d’assurance de la compagnie d’assurance. Le fraudeur reste longtemps en contact avec la victime et cite des excuses pour le retard dans le processus de décaissement du prêt.

La plupart des polices d’assurance ont une période de consultation gratuite de 90 jours pour la police d’assurance, pendant laquelle le client peut annuler la police et la prime sera remboursée. Une fois ladite période de consultation gratuite terminée, le fraudeur cessera de répondre à la victime. C’est par la suite que la victime se rend compte du comportement suspect du fraudeur et contacte Bajaj Finance Ltd.

Bajaj Finance a également alerté son client via ses réseaux sociaux pour ne pas tomber dans de tels pièges par des fraudeurs. Le message indique :

‘Prêt lenekeliye police d’assurance-vie achat karnazaroorihai’. Aur vous jhoothai !. Rappelez-vous toujours que Bajaj Finance Ltd., ne vous oblige pas à effectuer un achat obligatoire d’autres produits pour bénéficier d’un prêt. Ne tombez pas dans de tels pièges !

Bajaj Finance est la branche de prêt et d’investissement de Bajaj Finserv.

