Il faut se respecter, non ?

Lando Norris pense que Carlos Sainz aurait pu lui montrer un peu plus de « respect » au Brésil car il savait que la McLaren devrait tourner à gauche pour le virage.

La sortie de Norris au Grand Prix de Sao Paulo a été annulée dans le premier tour lorsqu’il a tenté de dépasser Sainz par l’extérieur au départ.

Au premier virage, le pilote McLaren a pris contact avec son ancien coéquipier et a subi une crevaison.

« Je veux dire, j’ai dû commencer à tourner à gauche pour le coin et le gars à l’intérieur le sait aussi », a-t-il déclaré aux journalistes au Brésil.

« Si je suis un peu du bon côté, je vais revenir à un moment donné.

« Je suis parti à droite, il y avait un écart, j’ai pris un bien meilleur départ – des milles de meilleur départ.

«Je ne peux pas continuer à regarder dans mes rétroviseurs tout le temps, et je ne peux pas le voir d’en haut où je suis.

« Vous devez vous respecter les uns les autres, n’est-ce pas ?

« J’ai mis ma voiture au meilleur endroit que je pensais pouvoir. Je ne veux pas m’écraser, alors j’ai pensé que j’aurais besoin d’espace, mais ce n’était pas suffisant.

TOUR 1/71 Crevaison pour Lando Norris Max Verstappen prend la P1 Lewis Hamilton jusqu’à P6 à partir de P10#BrazilGP 🇧🇷 #F1 pic.twitter.com/OaiMtWOXuP – Formule 1 (@F1) 14 novembre 2021

Norris a riposté pour terminer dans le top dix, s’emparant d’un seul point.

« Une journée décevante pour nous tous en tant qu’équipe, ainsi que pour moi-même », a-t-il déclaré.

« J’ai pris un très bon départ et alors que j’essayais de revenir sur la piste, il n’y avait tout simplement pas assez de place et j’ai fini par crever.

« C’est frustrant parce que j’ai marqué un point et j’aurais pu en marquer pas mal de plus aujourd’hui.

« C’est mieux que rien – cela pourrait compter à la fin de la saison, peut-être pas – mais nous avons fait de notre mieux.

« Nous aurions pu livrer une bonne bataille tout au long du relais, donc cela aurait pu être beaucoup plus aujourd’hui, mais ce n’était pas le cas. Je suppose que c’est pourquoi je suis malheureux.

Avec son coéquipier Daniel Ricciardo qui se retire du Grand Prix et Ferrari qui rapporte 18 points, McLaren est désormais derrière la Scuderia de 31,5 points.

Mais avec trois courses à disputer, Norris dit que la bataille pour la troisième place du championnat des constructeurs n’est pas terminée.

« Il y a encore quelques pistes à venir qui, j’espère, conviendront un peu plus à notre voiture qu’ici et les quelques courses précédentes », a-t-il déclaré.

« Mais Ferrari est fort, et – ne vous méprenez pas – ils ont probablement un package plus solide pour le moment

« Ça va être difficile [to catch them] à moins qu’ils ne fassent de grosses erreurs, mais nous essaierons.

« Nous allons continuer à pousser. Nous aurions pu les battre aujourd’hui. Même lorsque nous n’avions pas une voiture aussi rapide, je suis sûr qu’il y a certainement plus d’opportunités [to come]. «