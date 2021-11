« Il faut s’éduquer à la maison avec les règles de la vie. Si on les surprotége, quand ils sortiront pour jouer le jeu de leur vie, ils n’auront pas les ressources pour le faire ».

21/11/2021 à 12:00 CET

Marie Docteur

Samedi dernier, l’événement ‘Educar es todo’ a eu lieu à Madrid, au Théâtre Lope de Vega. Sept experts sont passés par son étape pour parler, devant plus d’un millier de personnes, d’éducation. L’un d’eux était le la psychologue Patricia Ramírez, qui a offert une présentation sur l’importance de former la résilience de nos enfants afin qu’ils soient capables de surmonter l’adversité.

Patricia a commencé la présentation en posant une question au public : Lorsque vos enfants sortent pour jouer au jeu de leur vie, que voulez-vous qu’ils soient, des remplaçants ou des débutants ? Pour nous donner rapidement sa réponse : « Je veux que mes enfants fassent la une des journaux, mais pas qu’ils soient les premiers et qu’ils soient compétitifs, du tout. Je veux qu’ils fassent la une pour qu’ils puissent choisir la vie qu’ils veulent. Avec ses échecs (nombreux) et ses succès. Une vie dont ils sont fiers parce qu’ils ont choisi le travail qu’ils voulaient, parce qu’ils ont choisi les gens dont ils s’entourent. Le substitut est celui à qui nous avons dit : Beaux-arts ? Vous allez mourir de faim. Mieux étudier l’économie. Cet enfant, quand il regardera en arrière, se rendra compte que la vie l’a peu marqué, alors encourageons nos enfants à faire de la vie la une des journaux. »

Dans ce jeu qu’est la vie, nos enfants doivent savoir surmonter l’adversité, et pour cela, nous, leurs parents, devons leur apprendre à le faire. « Vous devez vous instruire à la maison avec les règles de la vie. Si on les surprotége, quand ils sortiront pour jouer le jeu de leur vie, ils n’auront pas les ressources pour le faire ». Et dans cette formation, la résilience entre en jeu.

Comment la résilience est-elle formée chez nos enfants ?

Patricia nous a donné des ingrédients fondamentaux que les mères et les pères doivent préparer à la maison pour que nos enfants développent leur résilience (capacité à surmonter l’adversité) :

Amour inconditionnel

« L’amour inconditionnel, c’est pour vous de réfléchir à la marque que vous voulez laisser à vos enfants. Comment vous voulez que vos enfants se souviennent de vous. Je veux que mes enfants disent que j’étais doué pour éclater. J’ai fixé de nombreuses limites à la maison, mais en mettant toujours au centre mes enfants se sentent toujours aimés, se comportent comme ils se comportent, décident ce qu’ils décident. Et nos enfants ne se sentent pas aimés lorsqu’ils font quelque chose que nous n’aimons pas et que nous le leur faisons savoir de manière inappropriée, avec des phrases comme : « tu m’as déçu », « je ne peux pas te faire confiance », « pour une fois je te demande quelque chose, tu n’as pas été à la hauteur ». Nous sommes votre source de sécurité, et si vous ne vous sentez pas toujours aimé, quoi qu’il arrive. »

« L’amour inconditionnel, c’est que votre enfant sente que vous l’aimez toujours, quoi qu’il arrive, il se comporte comme il se comporte »

Patricia Ramirez

Psychologue

Estime

Patricia a insisté sur l’idée qu' »une personne qui a de l’estime de soi est une personne puissante. Il a peut-être déjà un patron qui le fait bouger, un collègue qui va le harceler… En revanche, une Un enfant avec une faible estime de soi est une personne vulnérable, il est la marionnette de quiconque veut lui faire du mal. »

Patricia Ramírez nous a fait réfléchir sur les dangers de la surprotection | Alba Vigaray

Une personne qui se sent comme une marionnette, rappelle Patricia, « est incapable de suivre ses propres critères parce qu’elle se méfie de lui ». Et cela nous encourage à voir comme quelque chose de positif que nos enfants ne nous obéissent pas la première fois »,Si nos enfants apprennent à obéir la première fois, ils apprennent qu’être soumis est le moyen de continuer à vous aimer. Et ils vont transférer ce modèle à leur groupe d’amis, à leurs relations personnelles. Ils ne sauront pas négocier, ils n’auront pas de critères car nous ne les avons jamais encouragés. avis.

« Si nos enfants apprennent à obéir la première fois, ils apprennent qu’être soumis est la façon dont ils continuent à vous aimer. Et ce modèle sera transféré dans leurs relations personnelles. Ils n’auront aucun critère car nous ne l’avons jamais encouragé. »

Patricia Ramirez

L’image que nos enfants ont d’eux-mêmes est celle que nous leur projetons. C’est pourquoi il est si important de leur dire que nous les aimons, qu’ils ont de la valeur. Patricia nous exhorte à ne pas valoriser le résultat, mais l’effort, ce qui les a amenés à obtenir un 10 en mathématiques, en prononçant des phrases telles que : « Comment vous vous êtes bien organisé et à quel point vous avez travaillé dur pour obtenir cette note », au lieu de : « C’est une bonne chose que vous ayez un 10. » « Ce qui a de la valeur, c’est que la personne sache ce qu’elle fait bien pour pouvoir le répéter », rappelle Patricia.

Patricia pose une question au public : « Combien de fois disons-nous à nos enfants à quel point ils ont bien fait quelque chose et combien de fois leur disons-nous les choses qu’ils font mal ? Nous pensons qu’être de bons parents corrige ce qu’ils font de mal, mais lorsque nous arrêtons de lutter contre ces comportements, ils disparaissent. Il vaut mieux renforcer le bien, mettre la loupe dessus ».

Acceptation absolue de qui ils sont et des décisions qu’ils prennent

« Il faut accepter nos enfants tels qu’ils sont. Même si on n’aime pas comment ils pensent, même s’ils ne pensent pas selon les valeurs que je leur ai transmises. Ils sont eux. Ils ne sont pas nous, » nous rappelle Patricia. Accepter nos enfants, c’est les respecter, sans chantage, sans phrases comme : « tu sauras ce que tu fais ».

Quel est le danger d’essayer de changer notre fils, de ne pas respecter ce qu’il est ? Le danger, nous dit Patricia, c’est que « notre fils essaie de plaire à tout le monde en étant ce que les gens veulent qu’il soit ».

Apprenez-leur à réfléchir et à résoudre leurs conflits

Patricia nous rappelle que « Si nous résolvons des problèmes qu’ils pourraient résoudre, nous ne les préparons pas pour la vie. Quand on n’est pas là, il ne saura pas s’occuper de lui-même. » Et il nous donne un exemple : « si votre fils a oublié la serviette pour aller jouer au foot, laissez-le sécher avec ses vêtements, mais ne courez pas pour l’emporter. Il est vital que vous fassiez face aux conséquences de vos comportements.

Patricia a terminé par une phrase du Petit Prince : « Tu es responsable, pour toujours, de ce que tu as apprivoisé. » « Nous domestiquons nos enfants, donc, nous sommes responsables de la marque que nous leur laissons, ne l’oublions pas. » Une réflexion inestimable pour clore une présentation riche en enseignements tirés.