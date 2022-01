01/03/2022 à 18:13 CET

L’entraîneur de l’Espanyol Vicente Moreno a expliqué ce lundi après l’entraînement avant le match de la Copa del Rey contre Ponferradina que l’équipe doit faire les choses « très bien » pour passer le tour.

L’entraîneur de Kakhol lavan a prédit un match difficile contre ce rival de la deuxième division. « J’avais une bonne équipe la saison dernière et ce parcours s’est encore renforcé. Il est dans un bon moment de son histoire en termes de joueurs et d’entraîneurs. Il faut très bien faire les choses pour passer le match nul », a-t-il commenté.

En tout cas, Vicente Moreno a souligné que le match de demain « n’aura rien à voir » avec les deux précédents du tournoi KO. En outre, il a également précisé que l’euphorie et la victoire contre Valence (1-2), le dernier jour de l’année 2021, « C’est déjà oublié. » « La vie continue », a-t-il ajouté.

Concernant d’éventuelles victimes dues au coronavirus dans l’effectif, l’entraîneur valencien n’a pas donné de détails. « Dans la situation actuelle, nous allons au jour le jour. Il manquera sûrement quelqu’un et certains d’entre nous se rétabliront, selon la loi, je ne peux pas donner beaucoup d’informations », a-t-il admis, bien qu’il ait annoncé qu’il ferait « la meilleure équipe possible » pour affronter le match.

En revanche, Vicente Moreno a apprécié les bons débuts en Première Division de Jofre Carreras, clé contre Valence malgré une sortie sur le terrain à la 81e minute : « On ne peut pas devenir fou. L’autre jour c’était un apéro qu’on a tous aimé, mais pas même dans la filiale (à cause de sa blessure) il a pu avoir de la continuité« .

Enfin, interrogé si la veille de la Liga aurait dû être suspendue en raison du coronavirus, Vicente Moreno n’est pas entré dans le débat. « On a gagné 1-2, je suis pour que ça soit suspendu. Je n’entre ni ne sors, chacun qui se débrouille avec son histoire et on se soucie de la nôtre, ce qui suffit », a-t-il soutenu.