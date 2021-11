« Il faut trouver de la régularité »

16/11/2021 à 18:52 CET

Nico Laprovittola prend de l’importance dans l’équipe de Jasikevicius, en croissance constante sur la piste et cela vous donne confiance à chaque fois que vous prenez la piste. « Après trois mois, je n’aime plus parler d’adaptation. Je me sens adapté, assimilant les systèmes que Saras veut et me demande. Je me sens très heureux de la façon dont les choses se passent et heureux pour l’équipe et la qualité des joueurs & rdquor;, a assuré le gardien argentin.

La défense a toujours été un aiguillon dans son jeu, même s’il pense s’être beaucoup amélioré sous la supervision de Saras. « J’ai toujours essayé de défendre, et maintenant je suis un peu plus concentré sur cet aspect. Ils font confiance à ma façon de jouer aussi bien en attaque qu’en défense & rdquor;, a-t-il déclaré.

« Ils savent que je fais les choses mieux que les autres. Maintenant, je pense que je défends bien et Cela m’aide à gagner en confiance et à gagner des minutes sur le court & rdquor;, a commenté l’ancien meneur de jeu de Penya et de Madrid.

Beaucoup d’erreurs contre Valence

Concernant le match peu judicieux contre Valence, il a reconnu que « c’était un match avec beaucoup d’erreurs. Contre Baskonia on a bien fait beaucoup de choses, il faut trouver de la cohérence et face au CSKA, ne pas répéter les erreurs & rdquor ;. « Contre Valence, nous ne pouvions pas être solides dans le match et contre les Russes, dès la première minute, vous devez commencer à être solide, et montrer les 40 minutes du Barça que nous voulons & rdquor;

Il se réjouit d’un duel des « grands » de l’Euroligue comme la visite du CSKA. «Ce sont de gros jeux importants, ceux que nous aimons jouer et que nous apprécions sur le terrain & rdquor ;. « A domicile il faut être très prudent, avec des joueurs avec beaucoup d’expérience. Il faut essayer de tout contrôler, l’analyser et faire le meilleur match possible », a-t-il conclu.