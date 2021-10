« Il faut un encadrement avec les clubs d’état »

14/10/2021 à 19:52 CEST

Joël Xaubet

Avec l’achat récent du Newcastle de la part de la famille royale saoudienne pour 350 millions d’euros via le fonds d’investissement qui contrôle le pays arabe, un nouveau club a été ajouté à la liste des clubs d’État ou appartenant à de grands oligarques. Quelques exemples sont les PSG propriété du Qatar, Manchester City du Cheikh des Emirats Arabes Unis et Chelsea, propriété de l’oligarque russe Romain abramovitch.

Selon Tusquets, le problème n’est pas le premier ministre

L’ancien président par intérim de la Barça, Carles tusquets, dans une interview avec le portail numérique Investment Strategies.

Tusquets a assuré qu’actuellement « la compétition pour les clubs espagnols n’est pas le Premier ministre, ce sont les clubs d’État et ceux qui parviennent à enfreindre les règles de la UEFA. Donc ces clubs peuvent payer à un footballeur ce qu’aucun club ne peut lui offrir. »

« Une supervision adéquate est nécessaire »

L’ancien président de la entraîneur du Barça constate que les clubs espagnols sont clairement désavantagés par rapport aux autres : « Ceux d’entre nous qui ne sont pas entre les mains d’États ou d’oligarques sont dans un désavantage évident. Il faut un bonne surveillance« Selon Tusquets, ces clubs ont la capacité de contourner les mécanismes de contrôle de l’UEFA par le biais de « canaux indirects qui permettent des violations flagrantes des règles ».

Carles Tusquets était dans l’opération qui a amené Maradona à Barcelone et a également parlé de celui qui était à l’époque le transfert le plus cher de l’histoire: « Ce paiement a été effectué avec leur propre argent et en plusieurs fois, cela n’a généré aucune dette. »

Par ces déclarations, Tusquets se joint aux nombreux détracteurs des clubs dits d’État, parmi lesquels figure déjà Amnistie internationale. L’organisation à but non lucratif a demandé à la Premier League de faire un test de droits humains aux nouveaux propriétaires de Newcastle.