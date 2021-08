“Il faut utiliser le bon”, Carmen Salinas à Lucía Méndez | Instagram

“Il faut utiliser le bien” : Carmen Salinas, s’est exprimée devant les caméras et a été interrogée sur les propos de Lucie Mendez il y a quelques semaines où il a révélé une prétendue rencontre mystique avec le dieu aztèque, Quetzalcóatl “.

L’irrévérencieux”actrice de télévision“, a encore une fois surpris tout le monde avec sa façon d’être spontanée, et interrogée sur son opinion, Carmen Salinas a répondu ouvertement à la légendaire actrice, chanteuse et star, à qui elle a réitéré son affection.

Carmen Salinas, qui exprime toujours ce qu’elle ressent sur certains sujets, très fidèle à son style, a répondu aux questions sur ces propos et a même envoyé des conseils à celle qu’elle a soulignée comme étant “sa filleule”.

Il faut utiliser le bon, a-t-il répondu après que les médias ont repris les anecdotes de Lucía Méndez, qui, a-t-il laissé entendre, serait alors sous l’influence de certaines substances, ce à quoi il ne donne pas crédit pour ses croyances religieuses.

La politique, et “actrice de cinéma mexicaine”, a toujours eu à parler devant les caméras pour sa manière particulière d’être, claire et directe, qui à de nombreuses reprises a suscité quelques polémiques et même des commentaires sur les réseaux sociaux lorsqu’elle a abordé certaines thématiques.

A cette occasion, Carmen Salinas Lozano, 81 ans, appréciée et aimée, a manifesté sa position vis-à-vis des croyances ésotériques ou des rencontres du troisième type, étant totalement sceptique face à ce type de situation.

La “femme d’affaires de théâtre“qui triomphera de son travail”Aventurière« Il était ferme en se déclarant croyant seulement de Dieu et de la Vierge de Guadalupe.

Bien que Méndez, qui s’est déclaré il y a quelques mois comme l’un des anciens partenaires de Luis Miguel, soit la filleule de l’associée du Parti révolutionnaire institutionnel carmélite (PRI), il n’a pas hésité à exprimer ses sentiments sur la supposée rencontre mystique.

Carmen Salinas Lozano a assuré qu’elle aime beaucoup Lucia et respecte toujours beaucoup ce qu’elle dit, cependant, elle ne croit pas aux autres cultes.

Le producteur fait remarquer que pour elle, il n’y a pas de sorcières, de sorciers ou quoi que ce soit du genre dans lequel ils vous disent comment vous allez vivre au quotidien.

C’était les caméras de l’émission du matin Aujourd’hui, qui a demandé l’avis du natif de Torreón, Coahuila, qui est toujours prêt à la presse.

A cette occasion et en gardant les mesures sanitaires, celui qui était un disciple et allié d’Ernesto Alonso et a joué dans des films tels que “Le quartier”, “La frontière”, “Súblime rédemption” et “El Chauffeur”, est apparu avec un masque et déclaré sans que je répare ton opinion.

La lauréate des ACE Awards à New York, et avec une belle carrière dans le monde des feuilletons, a acquis une grande popularité sur les réseaux sociaux, dans lesquels elle a également partagé des anecdotes avec d’autres grandes figures du monde du divertissement.

Beaucoup d’entre eux, dont il se souvient avec émotion car ils étaient en avance sur le temps il y a longtemps, même s’il n’arrête pas d’amuser beaucoup de ses disciples quand il s’agit de faire revivre beaucoup d’entre eux qui jusqu’à présent nourrissent son âme de rires, dit-il.

Lucía Méndez est-elle la cible du ridicule ?

La actriz compartió en una de sus visitas al programa Hoy, detalles de una “experiencia que habría tenido” en medio de las montañas que se encuentran muy cerca del volcán Popocatépetl, momento en el que aseguró durante la pasada charla, sostuvo un encuentro con la “serpent à plumes”.

L’actrice de 66 ans dit qu’elle a eu l’occasion d’interagir et même de regarder dans les yeux du dieu aztèque, qui s’est manifesté sous la forme d’un aigle et s’est tenu juste devant elle, après l’avoir invoqué.

Ses déclarations ont généré beaucoup de controverse et de ridicule pour l’actrice jusqu’à aujourd’hui, bien qu’elle ait mentionné sur les réseaux sociaux qu'”ils ne se soucient pas d’elle”.