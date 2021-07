« Il faut valoriser la foi de cette équipe »

in

30/06/2021 à 23:08 CEST

Sport.es

Andreu Plaza a célébré le titre, même s’il a reconnu avoir trop souffert. “La vérité est que ce sport demande ce type de situation, et nous sommes arrivés à la fin du match à égalité, après avoir eu de nettes chances & rdquor;, a-t-il expliqué.

“Je pense que la foi de l’équipe doit être valorisée, à la limite du jeu et des prolongations et un peu de fortune dans les tirs au but. Ils nous ont emmenés au titre & rdquor;, dit-il satisfait.

Il a expliqué que l’année se termine bien mais “Ça a été une saison très difficile à supporter, sans public tout était décaféiné. Lors de la septième journée, nous étions sur le déclin et nous avons fini par remporter la Ligue.

Beaucoup d’égalité

«C’est de plus en plus difficile de gagner parce que tout est très proche. En fin de compte, nous avons joué troisième contre cinquième et avons obtenu l’avantage du terrain & mldr; & rdquor;

Pour Plaza, « Il nous manquait un autre titre, mais je suis content. Nous avons réussi à former une équipe gagnante, et l’équipe a concouru et c’est pourquoi je suis heureux & rdquor;, a-t-il déclaré.

“J’ai sûrement été injuste envers quelqu’un, même si j’essaie toujours de le faire de la manière la plus juste, regardant dans le visage de tout le monde & mldr; & rdquor;

“Cette année, si on avait perdu, les gens auraient dit que c’était une mauvaise saison, mais je ne suis pas du tout d’accord.”

“J’ai réalisé le rêve de tout entraîneur, et j’apprécie la confiance qu’ils m’ont accordée à mon staff, avec des gens extraordinaires, qui m’ont beaucoup aidé. Je ne vais pas triste, mais heureux et fier du travail accompli & rdquor;, a-t-il terminé.