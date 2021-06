Il l’a pris au sérieux ! Yao Cabrera recherche déjà un coach pour le combat contre Chino Maidana

Le combat entre Yao Cabrera et le Maidana chinoise il mobilise les utilisateurs des réseaux, et pourquoi pas, aussi les fans de boxe. C’est que la mode des défis entre professionnels du gant et influenceurs piétine et que le youtubeur de 24 ans a été incité à en être le protagoniste, ni plus ni moins, qu’avant un ancien double champion du monde. Et il se prépare à se mesurer !

Ce qui s’est passé entre Floyd Mayweather et Logan Paul le week-end dernier a motivé Cabrera, également un talent d’Internet, à défier l’une des légendes de la boxe argentine : Marcos Maidana. Le même qui a vivement critiqué l’action de Money pour “faire un cirque avec la boxe”, mais qui des heures plus tard a accepté le défi de l’influenceur avec l’intention de l’humilier et de quitter le pays.

Regarde aussi

“Si je perds, je quitte l’Argentine”a déclaré le créateur de contenu de blagues pratiques et de scandales viraux. Peu de temps après, l’athlète expérimenté a répondu avec piquant, a donné le oui et chicaneó à son futur rival: “Je ne me bats pas avec des amateurs ou avec des balles …, mais je vais te combattre pour que tu quittes le pays.”

Maidana a plaisanté et a accepté le défi

ENTRAÎNEUR RECHERCHÉ

La réponse de Chino Maidana a donné à Yao Cabrera de comprendre qu’il y aurait un combat, alors il a immédiatement commencé par la mise en place, s’entraînant, en principe, d’une manière particulière. Mais il est conscient qu’il aura besoin d’un autre type de préparation, il est donc en recherche publique d’un professionnel spécialisé. “Je cherche un boxeur, un entraîneur professionnel pour vraiment m’entraîner, car je vais combattre Chino Maidana… Si vous connaissez quelqu’un, écrivez-lui et dites-le moi”, posté sur sa story Instagram.

QUAND SERAIT LA SOIRÉE ?

.Selon Cabrera a déclaré à TN Deportivo, le duel aurait lieu en décembre au Luna Park : “Il aura des fins sociales et tout ce qui sera généré sera donné. » Une alliance serait générée avec Saint-Maratea, un leader populaire dans cette région et qui a été impliqué dans l’aller-retour viral.

Regarde aussi

PLUS DE DÉTAILS

“Il reste à définir quelle chaîne va diffuser en Argentine et il y a déjà deux intéressés. Pour l’extérieur ce sera en streaming”, a-t-il ajouté. Et ils ne seraient pas les seuls dans l’attraction : “Nous prévoyons que Mole Moli se battra contre Patón Basile et La Tigresa Acuña contre La Chabona (influenceur). Le nôtre serait le combat principal », a-t-il expliqué.

Regarde aussi

SUJETS APPARAISSANT DANS CETTE NOTE