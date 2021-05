“Il laisse sa peau dans tous les jeux”

04/05/2021 à 20h00 CEST

Daniel Guillen

L’attaquant du Real Betis, Image de balise Borja Iglesias, est sorti en défense de sa coéquipière, Aïssa Mandi, qui signera pour Villarreal, un rival direct pour les places européennes, en fin de saison dans le réseau COPE: “Je dis à tous ceux qui ne connaissent pas Mandi qu’il est le gars le plus professionnel que j’aie jamais rencontré dans un vestiaire. Il est très impliqué dans l’obtention du meilleur résultat pour l’équipe.”.

Villarreal et Betis se battent, aux côtés de la Real Sociedad, pour les trois places qui donnent accès à la Ligue Europa. L’ancien RCD Espanyol, qui cette saison a amélioré ses scores et inscrit un total de neuf buts, a été clair avec l’engagement du défenseur central: “Ne doutez pas qu’Aissa laisse sa peau tous les jours à l’entraînement et dans les jeux pour aider le Betis”.

L’attaquant a également parlé de l’échec qu’il a commis contre le Real Madrid et que aurait été une victoire majeure pour les aspirations européennes de l’équipe andalouse: “Le football n’est pas aussi facile qu’il y paraît de l’extérieur. Mon intention est de le mettre dedans, bien sûr, mais Courtois est très rapide et couvre l’écart que j’avais pensé pour mettre le ballon avant de contrôler ». “Nous devons continuer à travailler pour corriger ces choses et essayer de résoudre au mieux ces types de détails”, un point.

Récupération sur la bonne voie

Image de balise Borja Iglesias a subi un coup dur contre Elche début avril et le duel vital contre l’Atlético de Madrid a été perdu. À partir de là, l’attaquant est progressivement entré dans la dynamique de groupe et est déjà revenu aux onze de départ de Pellegrini: “La récupération du coup que j’ai reçu à Elche n’a pas été facile. Il faut passer le temps de l’inflammation. Mais je me sens très bien depuis quelques jours, je ressens une libération dans ma jambe et je veux vraiment aider à nouveau l’équipe. “.