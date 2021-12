« Il le mérite » – Fernandes haussier après le moment de signature de la star de Man Utd

Bruno Fernandes a révélé ce que l’équipe de Manchester United pense vraiment d’une star décriée qui fait désormais la une des journaux pour les bonnes raisons.

Le premier match de Ralf Rangnick en charge semblait bien parti pour se terminer dans la frustration. Le Crystal Palace de Patrick Vieira s’est révélé être un adversaire tenace et après 76 minutes, les scores sont restés dans l’impasse.

Si Manchester United avait trouvé un vainqueur, l’argent intelligent aurait été sur Cristiano Ronaldo.

Mais c’est la figure improbable de Fred qui est montée au créneau. Le milieu de terrain a remarquablement balayé le ballon dans la lucarne avec son pied droit plus faible dans un style sublime.

Ce fut un moment réconfortant pour le Brésilien qui a souvent été fustigé depuis son déménagement de 47 millions de livres sterling à Old Trafford en 2018.

En effet, l’axe central du milieu de terrain Fred-Scott McTominay a souvent courtisé des critiques cinglantes. Beaucoup ont estimé que l’insistance d’Ole Gunnar Solskjaer à rester fidèle à la paire a contribué à sa chute.

Cependant, si l’on se fie aux propos de Bruno Fernandes, le but gagnant de Fred était une justification pour l’équipe de United.

Le meneur de jeu portugais a partagé une blague sur les prouesses de tir de Fred avant de prétendre qu’il « mérite » les applaudissements qu’il reçoit maintenant.

« Dans l’ensemble, ce fut une bonne performance de la part de tout le monde », a déclaré Fernandes après le match (via le Manchester Evening News).

« Nous nous sommes créés beaucoup d’occasions et le résultat pourrait être un peu meilleur pour nous. Mais nous sommes heureux parce que nous avons obtenu les trois points.

Fernandes a ensuite plaisanté : « Fred a ce genre de cliché une fois par an

« Tout le monde est content pour lui parce que c’est un gars tellement sympa et c’est quelqu’un qui travaille beaucoup et c’est quelqu’un dont la plupart des gens ne parlent pas. Il mérite tout le crédit qu’il reçoit maintenant.

Top 10 des dédicaces de Ralf Rangnick ! Pourrait-il en amener certains à Man Utd ?

Rangnick offre un conseil d’amélioration à Fred et McTominay

Pendant ce temps, Fred et McTominay ont été informés d’un domaine de leurs jeux qui doit s’améliorer immédiatement sous Rangnick.

Bien que la paire ait été applaudie pour ses performances contre Crystal Palace, Rangnick a insisté sur le fait qu’ils devaient réduire leur nombre de ballons carrés au milieu de terrain.

« Si vous jouez comme nous avons joué aujourd’hui, en ce qui concerne l’intensité, le fait d’être sur le devant, de jouer de manière très proactive et d’avoir quatre joueurs offensifs devant Scotty et Fred – avec Jadon, Bruno, Cristiano et Marcus – il est très important que vous avez des joueurs très disciplinés, qui sont proactivement agressifs contre le ballon », a expliqué Rangnick.

«Et Scotty et Fred sont presque parfaits défensivement là-dessus. Ils ont fait une, deux ou trois erreurs. Surtout en première mi-temps, il y a eu deux passes carrées – une de Scott, une de Fred.

«Je n’aime pas ce genre de ballons au milieu de terrain dans ces positions. Mais dans l’ensemble, lorsque l’autre équipe est en possession du ballon, Fred et Scotty sont presque parfaits pour ce genre de football.

LIRE LA SUITE: Paper Talk: Klopp fait une grande promesse à la star de la Liga alors que Liverpool prépare une offre; Le raid choc du Prem club ex-Chelsea