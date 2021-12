« Il m’a dit » – Rangnick révèle les pourparlers de Pogba en attendant le retour de Man Utd

Ralf Rangnick est prêt à être officiellement présenté à Paul Pogba, mais a révélé que le milieu de terrain de Manchester United n’était pas encore assez proche d’un retour à l’action.

Rangnick aura un mot à dire dans les décisions prises par United alors qu’il occupera le poste de manager de transition avant de devenir consultant. Pour l’instant, il se concentre sur l’amélioration de la fortune de l’équipe sur le terrain.

Un joueur qui n’a pas encore joué pour Rangnick est Pogba, actuellement blessé. Les discussions sur son avenir dominent l’actualité de Man Utd depuis plusieurs mois maintenant.

Sa situation contractuelle sera un problème plus important à résoudre pour Rangnick et ses collègues. À court terme, cependant, le manager par intérim serait simplement reconnaissant de ramener Pogba sur le terrain.

Rangnick dit qu’il rencontrera le Français bientôt, même s’il ne peut pas encore le jouer.

« Nous nous sommes parlé au téléphone il y a deux jours ou mardi », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse. « Il était toujours à Dubaï. Il devrait revenir aujourd’hui et nous apprendrons à nous connaître en personne dimanche.

« Nous avons eu un appel téléphonique pendant environ 10 ou 15 minutes et il m’a dit qu’il allait mieux. De toute évidence, il n’est toujours pas en pleine forme et d’après ce que j’ai entendu, il faudra encore quelques semaines avant qu’il soit à nouveau en forme pour l’entraînement.

« Il est absent depuis un certain temps, il faudra donc encore quelques semaines pour le remettre en forme. »

Rangnick parlait à la veille du match de United contre Norwich. Pogba n’est pas le seul joueur dont il peut se passer, mais seul le temps nous le dira.

Dans l’état actuel des choses, Rangnick a encore des doutes sur quelques joueurs par rapport à leur disponibilité.

« Nous avons deux ou trois points d’interrogation derrière les joueurs mais ils ne se sont pas encore manifestés », a-t-il déclaré. « Aaron [Wan-Bissaka] reçu un ou deux coups dans le jeu [against Young Boys].

« Il y a encore un point d’interrogation derrière [Nemanja] Matic, qui avait une sorte de rhume. Je n’appellerais pas ça une grippe. Il a eu un test négatif pour COVID.

Rangnick donne un aperçu du choc de Norwich

La dernière fois en Premier League, United a battu Crystal Palace lors d’une victoire 1-0. Norwich sera un autre adversaire coriace car ils se battent pour tous les points qu’ils peuvent obtenir.

United sera favori pour le match contre le bas de la ligue. Cependant, Rangnick pense que les Canaries s’améliorent sous Dean Smith.

« Ils se sont améliorés depuis le changement de gérants », a-t-il déclaré. «Ils jouent un peu plus direct, un peu plus vertical qu’ils ne l’ont fait avec Daniel Farke, donc ce sera un défi de jouer à Carrow Road.

« Mais nous voulons améliorer nos performances. Nous voulons construire sur ce que nous avons montré contre Crystal Palace et, espérons-le, remporter la prochaine victoire demain. »

Ailleurs dans sa conférence de presse, Rangnick a parlé de la situation des gardiens de but de United et de leurs plans plus larges pour la fenêtre de transfert de janvier…

LIRE LA SUITE: Rangnick laisse entendre que Man Utd pourrait bloquer la sortie annoncée malgré l’admission en janvier