« Il m’a fait confiance, j’ai beaucoup appris des mauvais moments »

Rafa Cabrera Bello, vainqueur de Open d’Espagne golf disputé au Country Club de la Villa de Madrid, a déclaré ce dimanche qu’il « avait confiance » en ses possibilités et a assuré que a « beaucoup appris des mauvais moments » après plusieurs mois sans obtenir de bons résultats.

Le golfeur de Gran Canaria, qui a récemment perdu sa carte PGA, a sorti sa meilleure version du jeu et a remporté la victoire dans un tournoi où le grand favori, Jon Rahm, est passé loin de la victoire.

« Je suis immensément heureux. Cela a été une semaine merveilleuse. C’était déjà le cas, peu importe ce qui s’est passé aujourd’hui. J’avais un avantage mais je savais que ça allait être une journée difficile », a déclaré Cabrera Bello aux médias après avoir remporté le tournoi.

Cabrera Bello, vice-champion en 2019, a atteint la quatrième et dernière journée en tant que leader et a remporté un duel passionné contre un autre Espagnol, Adrián Arnaus de Barcelone.

« Je suis très fier de la façon dont après un trou dans lequel j’ai perdu la petite avance j’ai récupéré. Je savais que je devais me battre jusqu’au bout et j’avais confiance en moi quand les choses allaient bien et moins bien », a-t-il avoué.

« Le public m’a beaucoup aidé et j’ai eu cette dose d’énergie supplémentaire »a déclaré le golfeur canarien, qui a reconnu que les derniers mois n’avaient pas été faciles, bien qu’en raison de la façon dont il frappait la balle, il était confiant que les résultats viendraient.

« Fin mai, je savais qu’il frappait bien la balle et que les résultats devaient sortir. Ce n’était pas le pire moment de ma carrière, mais les résultats ne sortaient pas. Ici, il est arrivé à une époque de faibles résultats, bien que pas si bas émotionnellement, et il en a été surpris et déçu », a-t-il déclaré.

Cabrera Bello est passé de moins en plus dans le tournoi. Son meilleur jour a été le troisième, dans lequel il a conclu avec sept birdies et une carte de 64 coups (-7), ce qui, avec celui des deux jours précédents, lui a permis d’affronter le dernier jour avec -17 et deux d’avance sur le Français. . Julien Guerrier.

« Hier, j’ai eu une journée parfaite. Aujourd’hui a mal commencé, j’ai dû me battre et j’ai eu des ennuis. Pourtant, J’avais confiance en mes chances et je savais que je pouvais gagner. J’ai beaucoup appris des mauvais moments, de quand rien n’est sorti, et cette victoire m’encourage beaucoup. Maintenant, je vais continuer à travailler pour revenir là où j’étais avant. Les victoires donnent beaucoup de tranquillité d’esprit parce que des choses positives sont nécessaires », a-t-il conclu.