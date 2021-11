Il maltraite deux belles-filles et sa fille biologique pendant 12 ans à Saragosse

27/11/2021 à 09:14 CET

LMG

Deux jeunes voisins de Saragosse souffrent actuellement de dépression chronique après avoir souffert pendant 12 ans abus sexuel par son beau-père. La troisième victime est sa fille biologique. Ils l’ont dénoncé l’année dernière et l’auteur présumé de ces violences sexuelles risque entre 24 et 33 ans de prison qui demandent les accusations privées et publiques.

Les événements pour lesquels LLP siègera sur le banc du tribunal de Saragosse remontent à 2008, lorsqu’ils vivaient aux États-Unis, se poursuivant dans la capitale aragonaise, la ville dans laquelle ils ont déménagé. D’après ce qu’ils ont raconté, le prévenu à l’esprit libidinal, puisque les mineurs avaient 8 ans, il a touché leurs organes génitaux et déjà en Espagne il leur a demandé de dormir alternativement avec lui sur le canapé du salon, ce à quoi les mineurs ont accepté par peur de ce qui pourrait leur arriver

Ainsi, soi-disant, de 2008 à avril 2020, l’un d’eux ayant initialement 8 ans. L’accusé aurait a profité de quand il a couché avec lui pour le toucher sur leurs organes sexuels, en frottant à plusieurs reprises le pénis à l’entrée du vagin du mineur jusqu’à ce qu’il éjacule.

En ce qui concerne une autre d’entre elles, âgée de 9 ans, la prévenue serait entrée dans son lit, touchant son vagin et sa poitrine, ce qu’elle continuait de faire lorsqu’elle couchait avec lui sur le canapé à sa demande, arrivant à pénétrer vaginalement, répétant lesdites pénétrations le dimanche que le mineur a couché avec lui sur le canapé jusqu’en juin 2019, puisqu’en raison de la dépression que le mineur a subie, il a commencé à coucher avec sa mère, selon le l’avocat du parquet, Rafael Ariza, qui a ajouté qu' »ils ont dû être soignés pour de graves séquelles psychologiques au centre de santé de Sagasta », dans la capitale aragonaise.

L LP était en prison provisoire pour ces événements, obtenant la liberté à la demande de son avocat Alejandro Sarasa, bien qu’à la condition qu’il ne puisse pas les approcher ou communiquer avec eux.