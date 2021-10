Il manque cette fonctionnalité clé aux réveils intelligents d’Amazon et de Google

Lorsque vous achetez un produit étiqueté « intelligent », il devrait être meilleur que la version « stupide », d’autant plus qu’il coûte deux fois plus cher (au moins). Mais ce n’est pas le cas des réveils intelligents, qui sont très stupides d’une certaine manière.

Les réveils intelligents sont des buzzers de chevet dotés de fonctionnalités intelligentes, vous permettant de régler une alarme avec juste votre voix, de vous réveiller avec votre liste de lecture Spotify préférée, de suivre éventuellement votre sommeil et de contrôler définitivement votre maison intelligente. La plupart ont des écrans tactiles, certains ont un radar, très peu ont des caméras (heureusement), et d’autres peuvent utiliser l’éclairage pour vous réveiller plus naturellement qu’un buzzer discordant. Mais ce qu’aucun d’eux n’a, c’est une batterie de secours, quelque chose qui est standard sur les versions stupides depuis des décennies.

Si votre électricité est coupée au milieu de la nuit et ne revient pas à temps, vous pourriez rester indéfiniment au pays des rêves. Pourquoi les réveils intelligents n’ont-ils pas cette caractéristique aveuglante ?

Le haut-parleur intelligent Echo Dot avec horloge d’Amazon est clairement conçu pour votre table de chevet – l’application propose plus de 20 tonalités d’alarme différentes. Mais est-il livré avec une batterie de secours ? Nan. Le Smart Clock 2 de Lenovo dispose d’une veilleuse, d’un écran tactile et même d’une station d’accueil pour charger votre téléphone sans fil, mais pas de petite batterie lithium-ion pour vous assurer de vous réveiller. Le Nest Hub de Google avec suivi du sommeil est suffisamment intelligent pour vous surveiller pendant que vous dormez à l’aide de la technologie radar Soli. Mais cela ne vous réveillera pas si votre électricité est coupée du jour au lendemain.

Le Lenovo Smart Clock et l’Echo Show 5 sont deux réveils intelligents à écran tactile qui offrent une myriade de fonctionnalités intelligentes, mais ne peuvent pas garantir que vous vous réveillez.

Manquer une alarme n’est pas un gros problème pour beaucoup de gens, mais pour certains, c’est un gros problème. Prenez mon mari par exemple. C’est un capitaine de pompiers / ambulancier, donc arriver tard au travail augmente non seulement la possibilité d’être licencié, mais cela signifie que son homologue qui était debout toute la nuit face à un carambolage de cinq voitures doit travailler une heure ou deux en plus son quart de 24 heures. C’est l’une des nombreuses raisons pour lesquelles il refuse de s’y fier. Il adore les fonctionnalités offertes par les réveils intelligents (en particulier le suivi du sommeil sur Google Nest Hub), mais il a toujours son smartphone branché à côté de son lit pour le réveiller. Parce que, contrairement à tout réveil intelligent, il a une batterie qui peut durer jusqu’au matin si cette prise lui tombe en panne.

Il existe quelques réveils avec des fonctionnalités intelligentes qui parviennent à trouver de la place pour une pile bouton ou quelques AA pour garder vos paramètres intacts en cas de panne de courant, mais il est peu probable qu’ils aient le jus de sonner votre alarme comme bien. Ce réveil iHome fonctionne et fonctionne même avec Siri et Google Assistant (si vous appuyez sur un bouton). Le Loftie à 150 $, qui propose des bains sonores et une méditation guidée, propose également une option de sauvegarde. Mais quand il s’agit de ce que je considère comme un vrai réveil intelligent, avec des fonctionnalités utiles comme un écran tactile, des assistants vocaux intégrés, des commandes intelligentes pour la maison et une connectivité Wi-Fi, vous n’avez pas de chance si vous voulez être à 100% sûr que tu vas te réveiller à l’heure.

Le suivi du sommeil sur le hub Google Nest est alimenté par la technologie radar, mais si le courant est coupé, cela ne vous réveillera pas.

Il semble que les fabricants soient tellement soucieux d’intégrer toutes les fonctionnalités possibles dans leurs écrans de chevet intelligents qu’ils ont négligé de se concentrer sur la fonction principale d’origine du produit. C’est un thème courant avec de nombreux appareils domestiques intelligents.

Les réveils intelligents peuvent vous endormir avec les sons apaisants de la forêt tropicale tout en diminuant les lumières de votre chambre, en verrouillant vos portes et en ajustant votre thermostat. Ensuite, ils peuvent vous réveiller avec vos chansons préférées tout en disant à vos lumières de s’allumer progressivement pour tromper votre rythme circadien pour qu’il se mette en marche. Ils peuvent même allumer votre thermostat pour vous empêcher d’attraper un froid lorsque vous sortez de la douche. Certains peuvent également charger votre téléphone et regarder en même temps ! Mais est-ce que l’un d’entre eux s’éteindra si le courant est coupé ? Nan.

Pourquoi les réveils intelligents ne peuvent-ils pas être assez intelligents pour faire leur travail principal de manière fiable ?

Il ne semble pas que cet oubli soit une limitation technique : le réveil à lumière solaire artificielle de Philips comprend une sauvegarde de 8 heures en cas de panne de courant, bien qu’il soit exagéré de l’appeler « intelligent ». Et le nouveau Portal Go de Facebook est un écran intelligent avec une batterie lithium-ion géante à l’intérieur. Bien qu’il ne soit pas conçu pour être utilisé comme une horloge de chevet (il est énorme, contient un appareil photo et sert vraiment à appeler votre famille sur Facebook – ce que vous ne faites pas souvent depuis le lit), cela prouve que c’est tout à fait possible pour un écran intelligent d’avoir deux sources d’alimentation fiables.

Oui, la probabilité d’être affecté par une panne de courant est mince – l’idée que votre horloge sera morte au moment exact où vous êtes censé vous réveiller. Et, parce qu’ils sont assez intelligents pour se réinitialiser lorsque le courant revient, vous n’allez pas vous réveiller avec les LED rouges qui provoquent la terreur et qui clignotent « 12h00 ». Mais le fait demeure : il y a une possibilité qu’ils ne fonctionnent pas. Et c’est assez inconfortable pour quelqu’un comme mon mari. Il refuse de se fier à un réveil intelligent jusqu’à ce qu’il puisse faire son travail correctement.