« Il marque un point » – Billy Joe Saunders soutient Jake Paul dans la querelle de Dana White alors que le champion de boxe intervient

Billy Joe Saunders est d’accord avec Jake Paul au milieu de sa querelle en cours avec le président de l’UFC, Dana White.

L’ancien champion du monde de boxe à deux poids a fait une pause après avoir subi sa première défaite en carrière en mai.

Jake Paul et Dana White sont au milieu d’une guerre des mots

Saunders a été détrôné par Canelo Alvarez et est depuis relativement inactif sur les réseaux sociaux.

Cependant, il est maintenant emmené sur Instagram pour peser sur la querelle Jake Paul contre Dana White.

Jake a été un critique virulent de Dana et a accusé de ne pas traiter correctement ses combattants.

Au cours du week-end, il a tweeté : « Bonne année Dana White. Voici un vrai défi pour vous.

« Je vais immédiatement me retirer de la boxe et combattre Jorge Masvidal à l’UFC si vous acceptez… »

Michelle Farsi/Boxe Matchroom

Saunders détenait des titres WBO chez les poids moyens et super-moyens

Il a ensuite publié une liste de demandes pour le président de l’UFC.

Les exigences se lisent comme suit : « 1) Augmenter le salaire minimum des combattants par combat à 50 000 $ (c’est maintenant 12 000 $).

« 2) Garantir aux combattants de l’UFC 50% des revenus annuels de l’UFC (1 milliard de dollars en 2021).

« 3) Fournir des soins de santé à long terme à tous les combattants (vous avez déjà dit que les lésions cérébrales faisaient partie du concert… imaginez que la NFL a dit cela). De nombreux anciens de l’UFC ont déclaré publiquement qu’ils souffraient de lésions cérébrales.

« Vous avez cinq jours pour accepter et mettre en œuvre ce qui précède d’ici le 31 mars 2022. Une fois mis en œuvre, je me retirerai immédiatement de la boxe, j’entrerai dans l’USADA et j’accepterai un accord d’un combat avec l’UFC pour combattre le menton faible Jorge [Masvidal].

Saunders a soutenu les demandes de Jake

«À tous les combattants de l’UFC, il est temps de prendre position et de créer de la valeur pour vous-mêmes et vos pairs. Vous méritez un salaire plus élevé, vous méritez des soins de santé à long terme et surtout vous méritez la liberté.

« S’entraider. Je ne suis pas votre ennemi, je suis votre avocat… qui veut égoïstement mettre KO quelques-uns d’entre vous pour faire une grosse banque.

Saunders a partagé la liste des demandes de Jake sur ses réseaux sociaux.

Il a soutenu le YouTuber devenu boxeur avec la légende: « Il marque un point. »

Jake et Dana ont depuis échangé d’autres mots alors que la querelle continue de s’intensifier.