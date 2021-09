“Il me manque une bague, je dois continuer à me battre”

Une nouvelle victoire et un bilan parfait pour Sergio Martínez (54-3-2, 30 KO) depuis que cette idée folle de sortir de la retraite et de retourner à la boxe lui a traversé l’esprit. Maravilla a battu l’Anglais Brian Rose (32-7-1, 8 KO) par décision unanime en Espagne et a déjà remporté trois victoires dans le même nombre d’apparitions. En tout cas, l’Argentin ne laisse pas les bons résultats l’aveugler dans son désir de redevenir champion du monde, et il sait qu’il a encore un long chemin à parcourir pour poursuivre ce désir. “Je dois continuer à travailler, la pandémie nous a tués. Ils m’ont repoussé plusieurs combats et c’est très difficile à gérer, le temps est perdu. Parfois les footballeurs ne touchent pas au ballon pendant un mois et on dit qu’ils manquent de Football. Bon, je manquais sur le ring, j’ai besoin de continuer à me battre, il faut qu’on se batte dans trois mois, en décembre, pour se sentir retranché sur le ring, c’est ce dont j’ai besoin”, argument.

MERVEILLEUX PARLÉ APRÈS LE TRIOMPHE

Poursuivant sur le thème du manque d’activité, Maravilla a ajouté : “Ils ont été de nombreux mois sans se battre, ils ont montré, je manquais de maniement et de distance. Il m’attendait, j’ai pu travailler et rester avec le combat, j’ai gagné avec ce qui doit être gagné. Il n’en a pas fait assez, il manquait de certaines choses, il a bien fait. , bien à droite, à gauche, c’est fort, mais j’étais mieux. J’espère que je vais me battre sous peu pour pouvoir continuer à gagner de la distance et du temps. Je vais chercher la Coupe du monde. Je sais que c’est difficile, mais rien n’est impossible dans la vie.”

Enfin, il a fait valoir qu’aujourd’hui, il est irréaliste d’imaginer se battre pour une ceinture contre un champion, mais qu’avec du travail et des efforts, son moment viendra sûrement. “Patience, confiance, patience, vous ne pouvez pas construire un château en deux jours et vous ne pouvez pas construire un champion en deux ans. Je ne suis pas né champion, je me suis construit, j’ai beaucoup travaillé, j’ai réalisé quelque chose de très bien dans mon étape précédente . Et à ce stade pareil, je ne suis pas pressé, je suis désolé pour toi si tu es pressé. J’ai besoin de filmer et ce que j’ai maintenant, la passion pour ce que je fais“, Colline.

Sergio Maravilla Martínez était très heureux après la victoire.

Trois sur trois pour Sergio Maravilla Martínez (54-3-2, 30 KO) depuis qu’il a entamé son retour sur les rings. A 46 ans, en Espagne, le Quilmeño a encore gagné, cette fois sur les cartes, et son envie d’être à nouveau champion du monde reste ferme. L’Anglais Brian Rose (32-7-1, 8 KO) n’était pas la mesure attendue, même si avec le peu qu’il a montré, il a mis l’Argentin en difficulté, qui a fini par se réjouir.

Le combat était serré, mais il était clair que la fête serait merveilleuse. Et c’est ainsi que les trois juges l’ont marqué, qui l’ont considéré comme le vainqueur par 97-94, 97-94 et 96-94. Cette dernière carte coïncidait avec celle d’Olé, qui ne tomba pas côte à côte même si les deux touchaient la toile. Le premier à mettre ses genoux au sol était Martínez et il a fait peur à tout le monde.

Après un bon premier round de l’Argentin, qui dominait le centre du ring et sortait pour frapper un rival dix ans plus jeune mais plus vieux en centimètres, le combat a pris un virage à 180°. Rose est sortie de sa passivité et a décroché une main droite ressentie par l’ancien champion du monde. En titubant, Sergio a pris l’Anglais et est tombé, mais l’arbitre ne l’a pas remarqué. Il était clair que Martinez allait devoir se recentrer.

Le combat s’est poursuivi avec une tonique particulière : un round par camp. Lorsque Martinez a accéléré, Rose a attendu, tandis que lorsque l’Anglais a connecté, il a blessé l’Argentin. Les déconnexions du Britannique étaient notoires : il n’a pas profité de ses moments et a laissé Maravilla en vie. Les longs bras de Rose sont entrés dans la faible défense de Sergio, qui n’était pas à l’aise, un fait qu’il a lui-même reconnu.

Le huitième round a été celui qui a conduit à la chute de Rose. Dans sa tentative d’échapper aux coups de l’Argentin, il a glissé au centre du ring et est tombé. A partir de ce moment, Maravilla a grandi alors que le contraire était attendu car il avait l’air fatigué. Rose n’a jamais essayé de prendre l’initiative et c’est pourquoi elle est partie avec une défaite, peu importe à quel point elle a demandé la victoire.

Après plus de neuf mois hors des rings, Martinez a montré le physique d’un jeune homme mais la boxe d’un vétéran. Et si sa véritable intention est de viser un titre mondial, un objectif qu’il a répété après le combat, il devra s’améliorer à plus d’un titre. Au minimum, cela sera réalisé en élevant la barre de ses rivaux.

