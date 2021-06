“Il me reste quelques années à l’Espanyol”

16/06/2021 à 20:26 CEST

Landry ‘Nany’ Dimata a passé en revue dans une interview avec les coéquipiers de ‘La Grada’ sa demi-saison à l’Espanyol, au cours de laquelle il a rempli ce qu’on attendait de lui et a gagné un petit trou dans le cœur des fans. Depuis son arrivée en janvier, il a insisté sur sa volonté de ne pas être un de plus dans l’histoire du club et a une nouvelle fois souligné que il espère « pouvoir laisser ma marque et mon nom dans ce club et continuer à écrire l’histoire de l’Espanyol. Il me reste encore quelques années ici & rdquor;.

L’attaquant belge, d’origine congolaise, a assuré qu’il est “très heureux & rdquor; pour avoir obtenu la promotion et le championnat et qu’il se sent très à l’aise dans le vestiaire. Il est de plus en plus intégré même avec la langue. “Mon espagnol n’est pas mal du tout, je pense que j’ai besoin de quelques mois de plus et je serai capable de le parler parfaitement & rdquor;, a-t-il déclaré.

De plus, Dimata ne tarit pas d’éloges sur Vicente Moreno : « Pour moi, c’est quelqu’un de très intelligent et un bon leader, car il sait gérer le groupe. Ici, même ceux qui n’ont pas l’habitude d’y jouer, c’est comme s’ils avaient toujours fait partie de l’équipe. Tout le monde ne peut pas faire ça & rdquor;, apprécia-t-il.

L’ancien joueur d’Anderlecht, une fois que l’Espanyol a déjà exercé son option d’achat, a reconnu que « lorsque l’occasion (à venir) s’est présentée, Je n’en ai pas douté un seul instant. Je suis monté dans la voiture et je suis venu directement de Belgique. Je n’ai même pas attendu le premier avion. C’était dix ou onze heures de voyage & rdquor;. Par curiosité, Dimata a expliqué que sur le terrain “Avec qui j’ai le plus d’affinité, c’est avec Mati (Vargas)”.