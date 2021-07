28/07/2021 à 17h33 CEST

Pau Torres, est l’un des joueurs qui représente l’Espagne aux Jeux olympiques de Tokyo. Le joueur espagnol a déclaré avec confiance après avoir atteint les quarts de finale que «Il me reste trois matchs aux JO”. L’équipe espagnole a joué ce mercredi contre l’Argentine et malgré le fait que les Espagnols aient pris les devants au tableau d’affichage, le résultat final c’était un match nul 1-1.

Pau est actuellement très concentré sur le tournoi et sur l’obtention de l’une des trois médailles olympiques, mais il est clair que veut contester la finale de la Supercoupe d’Europe avec Villareal. “Pour défendre le maillot de son pays, on ne se lasse pas. Par âge, on ne peut être ici qu’une seule fois dans sa vie, c’est quelque chose d’unique, il fallait en profiter et être ici oui ou oui. Il me reste trois matchs aux Jeux olympiques et alors j’espère être en Supercoupe d’Europe. Il me reste beaucoup d’essence et j’ai vraiment envie de continuer à jouer au foot& rdquor;, a déclaré la centrale.

Le joueur a également analysé la performance équipe défensive, avec lequel il a réussi à marquer son premier but du tournoi. “Dans ces trois matchs, les rivaux n’ont guère créé de danger pour nous. Je parle du travail défensif de tout le groupe et la pression élevée nous aide à avoir moins de travail pour nous-mêmes. Son objectif est venu de coups de pied arrêtés, mettant beaucoup de gens dans notre air et nous allons essayer de nous ajuster pour l’avenir& rdquor ;, a déclaré.

J’assure que le conditions météorologiques difficiles ceux qui sont soumis à ce tournoi les aideront à l’avenir. “A Sapporo le champ clos nous a aidé un peu plus, il n’y avait pas tellement d’humidité. Nous savions d’où nous venions. Les premières semaines, nous nous sommes adaptés à ces circonstances et aujourd’hui va être bon pour nous à cet égard. Nous sommes bien physiquement et malgré ces circonstances nous avons plutôt bien supporté& rdquor;, terminé.