“Il me reste une balle et elle est réservée à Tokyo”

09/07/2021 à 6h31 CEST

Il sera un peu à côté d’un héros lorsque la course de 50 kilomètres commencera. Jesús Ángel García Bragado, ‘Chuso’ entre amis, il disputera ses huitièmes Jeux Olympiques, un exploit qu’aucun athlète n’a jamais réussi. A 51 ans, il entrera dans l’histoire.

«Je ne nierai pas que c’est quelque chose d’extraordinaire de participer à huit Jeux. Merlene Ottey a participé à sept et je le ferai à huit et aussi dans une discipline dans laquelle il est difficile d’avoir 50 ans et de concourir à un bon niveau. Sur le plan personnel, il est très important d’avoir atteint où je voulais et de prendre ma retraite au moment où j’ai décidé & rdquor ;.

Le marcheur barcelonais attend la course avec impatience : « Enfin les huitièmes et la dernière et la fin de nombreuses années sont là. J’ai commencé à Barcelone’92 ! & Rdquor ;.

Il est difficile de comprendre comment il y est parvenu, mais « Chuso » nous en donne les clés : “J’ai eu la chance de toujours trouver l’enthousiasme et la motivation pour continuer une année de plus et quand l’âge et les blessures graves sont arrivés j’ai toujours trouvé une solution pour continuer à travailler & rdquor ;.

Un podium qui a résisté

García Bragado a obtenu une quatrième place à Pékin et une cinquième à Athènes, mais n’est jamais monté sur le podium : « Je suis de nature anticonformiste. Je resterai toujours à l’intérieur n’ayant pas pu monter sur un podium après être allé à tant de Jeux. Les premières années probablement à cause de mes erreurs de jeunesse et quand j’ai eu l’expérience j’étais 5ème à Athènes et 4ème à Pékin et dans les deux cas j’avais devant eux des athlètes russes qui plus tard par surprise les contrôles antidopage se sont révélés positifs, alors j’ai avoir le sentiment que j’aurais pu être sur un podium mais je n’y arrivais pas & rdquor;, explique-t-il.

‘Chuso’ rêve d’un bel adieu aux Jeux de Tokyo

| VALENTÍ ENRICHIR

Faites confiance à la météo pour vous aider

L’athlète madrilène le sait au 50 km. Les conditions météorologiques sont déterminantes : « On ne peut pas exclure que l’humidité soit élevée et que la compétition bascule à la fin, il faut donc être là pour voir s’il y a des chances d’obtenir un bon résultat. J’aimerais pouvoir dire au revoir en étant dans le top 10 et je pense que les conditions météo peuvent m’aider & rdquor ;. Il est persuadé qu’« il me restait une balle et elle était réservée aux Jeux & rdquor ;.

Nous vous plaçons le vendredi 6 août à 5h30, heure de votre test. « Je penserai que c’est le dernier moment, que c’est la dernière compétition et ensuite j’essaierai de me concentrer sur la course. La compétition de marche de 50 km est très longue, dure presque 4 heures et j’attendrai de me battre pour ces places dans la partie finale & rdquor ;.

Après tant d’expériences olympiques, il explique curieusement que son meilleur moment a été extra-sportif : « Le couloir que mes collègues m’ont fait dans la salle à manger de Rio de Janeiro quand je suis arrivé au village olympique. Cela seul a valu tous ces efforts & rdquor;. Espérons qu’un autre meilleur moment est encore à venir à Tokyo.