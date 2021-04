« Il mérite de gagner beaucoup de Ballons d’Or »

04/01/2021

À 19:07 CEST

Daniel Guillen

L’entraîneur ukrainien, Andriy Shevchenko, a souligné la grande projection de Kylian Mbappé dans le football européen pour Telefoot: « Nous savons à quel point il est fantastique. Il a un bel avenir. C’est un garçon qui a besoin de gagner beaucoup de Ballons d’Or, car il le mérite. ».

Ancien attaquant de l’AC Milan ou de Chelsea a réussi à arrêter le joueur du PSG lors du match d’ouverture de la phase de qualification pour la Coupe du monde Qatar 2022, où l’Ukraine a obtenu un nul précieux contre la France par Didier Deschamps: « La clé pour nous n’était pas de lui laisser de l’espace ».

Un but contre son camp de Kimpembe avant d’atteindre l’heure du match, il a neutralisé le but de Griezmann et maintenant ce point lui vaut d’être en deuxième position dans le groupe D, ce qui donne le droit de jouer le repêchage.

Saison de consécration

Le parcours de Kylian Mbappé confirme ce que l’on attend de lui. Le Français mène le PSG dans les trois compétitions, où vous avez de vraies options sur chacun d’eux. Avec 30 buts cette saison, l’attaquant est le meilleur buteur de l’équipe parisienne et de la Ligue 1 avec 20 buts. Le meilleur moment de sa saison est le triplé qu’il a réalisé au Camp Nou et qui a été déterminant pour l’équipe de Pochettino pour obtenir un ticket pour les quarts de finale de la Ligue des champions.

Shevchenko, avec l’illusion de l’Eurocopa

L’entraîneur, qui a repris les rênes de l’équipe nationale ukrainienne en 2016, fait face au défi de faire du bon travail dans la prochaine Eurocup. A la recherche d’un écart entre les équipes présentes à la Coupe du monde 2022, le grand objectif de l’ancien attaquant est emmener l’Ukraine aussi loin que possible, où ils affrontent les Pays-Bas, les grands favoris, la Macédoine du Nord et l’Autriche en phase de groupes.