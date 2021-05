Il n’a fallu que deux ans à Twitter pour permettre aux utilisateurs d’Android de rechercher leurs DM

Twitter apporte une petite amélioration au fonctionnement de la messagerie directe sur les téléphones Android. Il permettra désormais aux utilisateurs de rechercher leurs fils de messages avec une nouvelle barre de recherche qui se trouve en haut de l’écran de messagerie directe. La même barre est arrivée à son application iOS et au Web il y a quelques années, mais la société l’a finalement intégrée à son application Android.

Une fois que cela sera déployé, vous pourrez trouver n’importe quelle conversation dans votre boîte de réception de messages directs, à condition de connaître le nom de l’autre partie. Si vous aviez discuté avec Jeff depuis le bar il y a deux ans, vous devriez normalement faire défiler la page jusqu’en bas. Cette fois, vous pouvez taper “Jeff” et regarder la barre de recherche faire le reste du travail. L’itération précédente uniquement pour iOS n’autoriserait que vos DM les plus récents, mais Twitter a amélioré la portée au cours des deux années écoulées depuis son lancement.

Nous avons introduit la barre de recherche DM sur Android et déployons une version améliorée qui vous permet de rechercher toutes vos anciennes conversations, pas seulement les plus récentes. Vous attendez la possibilité de rechercher dans vos DM le contenu du message? Nous travaillons à le publier plus tard cette année! https://t.co/wAQxSokJt6 – Assistance Twitter (@TwitterSupport) 13 mai 2021

La question naturelle est de se demander si l’entreprise prévoit de vous laisser rechercher du contenu de message comme Messenger et WhatsApp vous le permettent. Il ne le fait pas encore, et cette mise à jour ne change pas cela. À l’avenir, cependant, Twitter déploiera la possibilité de rechercher dans vos DM le contenu des messages plus tard dans l’année, mais au moins vous n’avez pas besoin de faire défiler sans fin pour trouver le fil de discussion que vous recherchez.

Les DM de Twitter sont peut-être l’un des produits les plus populaires de l’entreprise, mais ils sont toujours assez atroces dans tout ce qui concerne la messagerie réelle. Espérons que des changements comme celui-ci sont un signe que la société prévoit de se concentrer un peu plus sur ce côté cette année.

