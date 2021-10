« Il n’a même jamais pensé à se retirer »

Simon Jordan de talkSPORT a grillé le promoteur Eddie Hearn à propos du retrait de Dillian Whyte de son combat avec Otto Wallin.

Le « Body Snatcher » devait défendre sa ceinture « intérimaire » WBC contre le Suédois ce samedi, mais a annoncé la semaine dernière qu’il s’était blessé à l’épaule.

Whyte était sur le point de combattre Wallin, mais sera probablement désormais ordonné comme mandataire de Fury

Après l’annonce initiale du combat contre Wallin, la WBC a décidé que Tyson Fury devait ensuite se défendre contre le champion « intérimaire », à moins qu’il ne soit en mesure de convenir d’un affrontement incontesté avec Oleksandr Usyk dans les 30 jours.

Comme Usyk est obligé de rattraper Anthony Joshua, ce n’est pas sur la table et Whyte doit maintenant tirer sur Fury.

Certains ont donc laissé entendre qu’il n’était pas vraiment blessé et qu’il ne s’était retiré du combat wallin que pour ne pas risquer sa position de champion « par intérim ».

C’est quelque chose que Whyte nie fermement et il a riposté à ces théories dans une interview avec talkSPORT le week-end dernier.

Wallin a été un test plus difficile pour Fury que beaucoup ne l’avaient prévu lorsqu’ils se sont battus en 2019 et le Suédois a depuis battu Dominic Breazeale

Lorsque Hearn est apparu sur White and Jordan jeudi, Jordan a commencé: «D’un point de vue cynique, Eddie, un point de vue cynique est que Wallin est un combat dangereux.

« Si il [Whyte] devaient perdre ce combat, puis il se remet à nouveau dans la file d’attente et perd l’opportunité qui s’est maintenant manifestée.

«Il a maintenant l’opportunité de combattre Fury qui ne s’est peut-être pas manifesté – car si Joshua avait fait son travail contre Usyk, nous parlerions maintenant de Joshua contre Fury.

« Maintenant, cela a été remis en place, alors Wallin devient un risque.

« Alors les gens commencent à dire : « Attendez une seconde, pourquoi Whyte devrait-il prendre ce risque ? » Parce que s’il a perdu contre Wallin, c’est fini, il n’a pas de chance pour le titre mondial, n’est-ce pas ?' »

Hearn a rejoint Jim White et Simon Jordan sur talkSPORT jeudi

Hearn a répondu : « Mais il a toujours été un risque, Simon. Il n’est pas devenu un risque la semaine dernière.

«Quand il a pris ce combat, c’était un risque.

«Ce que vous ne savez pas, c’est que cela émerge dans les coulisses avec les avocats de WBC depuis longtemps.

«Nous avons appris pour la première fois que Dillian Whyte serait obligatoire pour le vainqueur de Fury vs Wilder 3 il y a quatre semaines.

Whyte a la ceinture « intérimaire » WBC

« Avec tout le respect que je vous dois, Dillian Whyte n’aurait pas pris la peine de perdre son temps à traverser le camp, à payer cinq personnes pour vivre dans le camp avec lui, à s’entraîner avec des gauchers, à se préparer pour Otto Wallin.

« S’il devait se retirer du combat parce qu’Otto Wallin était dangereux et qu’il était obligatoire pour Tyson Fury, il l’aurait fait il y a quatre semaines. »

Jordan a dit : « Mais si Joshua avait battu [Usyk], il y aurait eu une situation de recul, n’est-ce pas ?

« Parce que Joshua aurait été le combat pour Fury en mars et pas nécessairement la situation dans laquelle vous vous trouvez maintenant – Joshua doit essayer de récupérer ses ceintures. »

Fury est le champion des poids lourds WBC et Ring Magazine

Hearn intervint : « Non, non, non. Nous avons appris que Dillian Whyte était obligatoire pour la WBC après Joshua contre Usyk.

« C’était il y a environ quatre semaines, et c’était avant le combat Fury vs Wilder 3. »

Jordan a demandé: «Mais pourquoi ne serait-il pas obligatoire Eddie?

« Il était le challenger obligatoire, n’est-ce pas ?

Ce à quoi Hearn a clarifié: «Non, non, il ne l’était pas.

Hearn fait la promotion de Whyte

« C’est le champion du monde ‘intérimaire’. Mais il y a quatre semaines, après Joshua vs Usyk, la WBC est sortie et a déclaré que le vainqueur de Fury vs Wilder 3 devra combattre le champion du monde « par intérim ».

« Nous avons parlé en équipe il y a quatre semaines et nous avons dit : « D’accord, allons-nous toujours de l’avant avec Otto Wallin ? »

« Et Dillian Whyte a dit: » Absolument, je vais de l’avant avec Otto Wallin. Je m’entraîne depuis mai, je ne vais pas attendre un an entre les combats, je me bats ».

Jordan a ensuite demandé : « Je suis désolé, mais si vous avez signé un contrat avec Wallin, pourquoi diriez-vous : « Allons-nous toujours de l’avant avec Wallin ?

L’équipe de Wallin n’est pas contente de la situation

Hearn a répondu : « Non, nous n’avons pas dit : « Allons-nous toujours de l’avant ? »

« Tout à coup, la position était la suivante : ‘ Sommes-nous heureux de poursuivre ce combat ? Sinon, vous devez parler à Otto Wallin’.

« Et la réponse est ‘Oui’, Dillian Whyte n’a jamais combattu Otto Wallin.

«Il n’a même jamais pensé à se retirer de ce combat.

«Comme je l’ai dit, il est entraîné pour le combat, il veut le combat, il ne veut pas passer un an entre les combats.

«Mais évidemment, lorsque cette nouvelle nous est parvenue il y a quatre semaines, il y avait beaucoup de gens qui disaient, y compris Dmitriy Salita:« Eh bien, nous sommes d’accord avec le combat?

« J’ai dit: » Ouais, Dillian va bien avec ce combat, il veut continuer « .

« Et oui, je peux voir les gens cyniques dire: » Trois semaines et demie après cela, tout d’un coup, il a une blessure à l’épaule « .

«Mais honnêtement, si nous nous retirons du combat, nous le faisons des semaines avant.

« S’il veut se faire semblant de se blesser, il peut le faire quand il veut, pas après avoir traversé des semaines et des semaines de combat, de coûts, de tout. »