Le médecin de Vicente Fernández : « Il n’a pas bougé ses bras et ses jambes » | Réforme

“L’idole de la musique ranchera”, Vicente Fernández, a tenu tout le monde en haleine sur chaque détail de sa santé après avoir présenté une grave blessure cervicale. Aujourd’hui, près d’une semaine après son intervention, le Dr Francisco López González révèle les raisons de votre opération: “Il n’a pas bougé ses bras ou ses jambes.”

La star renommée et le plus grand représentant de genres musicaux tels que ranchera, norteña, bolero, ballada et ranchero bolero, Vicente Fernández, a été admis vendredi soir dernier dans un centre médical privé à la suite d’une grave chute dans son ranch “Les trois poulains“.

Après avoir rencontré, à travers des déclarations que le célèbre interprète de “La Ley del Monte”, “Pour ton amour m@ldito”, “Ces jalousies” parmi tant d’autres, Vicente Fernández, a été maintenu en réanimation étant son état “grave, mais stable”, aujourd’hui, l’un des spécialistes de l’affaire aborde plus en détail.

M. Vicente Fernández Gómez subit une chute de sa propre taille, ce qui provoque une blessure à la colonne cervicale, c’est pourquoi il est immédiatement transféré dans cet établissement,

Dans l’un des reportages du programme Hoy, l’un des correspondants à Guadalajara a rapporté que “Chente” c’était “immobilisé“, c’est pourquoi il n’a pas pu être transféré à Houston comme à un moment donné, ont estimé des proches du patriarche Fernández.

Avec une perte de fonction à ce moment-là au niveau de son mouvement dans les quatre extrémités, c’est pourquoi cela nous amène à effectuer une chirurgie d’urgence,

Au cours de ces jours, il est devenu connu que l’artiste et père de “Le poulain“, O “Chentillo« Deux des plus connus de ses quatre enfants, recevaient une « assistance ventilatoire ».

Et dans cette condition et après la chirurgie, il débute par un problème de détérioration respiratoire qui nécessite une assistance respiratoire et aussi une sédation partielle pour améliorer son confort personnel.

Dans certaines études d’extension après chirurgie, nous avons trouvé une infection aiguë qui affecte les nerfs périphériques, une maladie qui est également liée à une perte de force ou à une faiblesse généralisée et qui a une présentation atypique et agressive, a ajouté le médecin.

Au milieu des rapports qui auraient transpiré, on savait que le “acteur de cinéma mexicain” et ” homme d’affaires “, a développé une ” lésion de la moelle épinière ” au niveau cervical à la suite de la chute retentissante qui a mobilisé les gardiens de la résidence Fernández Abarca vendredi soir dernier.

La santé de l’accusé “Fils du peuple« J’active les alertes compte tenu de l’âge de l’interprète de films comme « Scélérat mais honoré », une de ses nombreuses productions, qui a aussi réussi à vaincre d’autres maux comme le cancer, la thrombose et même une grave « infection urinaire ! , en juillet dernier, entre autres crises sanitaires.

Enfin, selon les rapports médicaux, ils ont indiqué qu’ils espéraient que le “musical entrepreneur”, grande figure de l’émission, avec 52 ans d’expérience, réagirait favorablement aux traitements.

Actuellement, il est sous traitement dans l’attente d’une réponse, d’une récupération de la mobilité et d’un effort respiratoire.

De même, il a confirmé que celui né en Huentitan, El Alto, Jalisco, reste stable et ils fournissent des analgésiques, ceci, accompagnés de séances de rééducation avec lesquelles ils espèrent que son corps acquerra une plus grande mobilité.

“En ce moment, M. Vicente Fernández est stable, éveillé, avec analgésie et sédation légère, avec une thérapie de rééducation dès son admission et les premières heures d’hospitalisation, nous espérons avec tout ce que nous avons fait et favorisé dans son traitement, prompt rétablissement et bonne évolution de M. Vicente Fernández “.

Vicente Fernández Goméz, né le 17 février 1940, est marié à María del Refugio Abarca Villaseñor, qu’ils appellent affectueusement “Doña Cuquita” et avec qui il procréera trois enfants, Vicente Jr., Gerardo et Alejandro Fernández, en plus à Alejandra, nièce de la mère des ” Potrillos ” que le couple a adoptés comme leur fille.

Ensemble, ils ont formé une grande famille qui, avec leurs millions de fans et d’admirateurs de leur héritage musical, surveille désormais leur évolution.

Aujourd’hui, ils espèrent qu’une fois de plus, Vicente Fernández Gómez, continuera à les encourager à travers les réseaux sociaux d’où il est resté proche de son public et a reçu la visite de divers artistes dans son ranch “Los Tres Potrillos”.