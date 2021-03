« Il n’a pas été démontré qu’il provoquait des thrombus du tout »

Le tremblement de terre a commencé en Autriche, lorsque les autorités sanitaires du pays ont arrêté l’application d’un lot de doses avec la formule AstraZeneca après l’enregistrement deux cas d’embolies -un d’entre eux mortel- chez les personnes qui avaient reçu le vaccin.

Puis il s’est propagé au Danemark, où un autre décès et un cas grave de thrombose chez des personnes ayant reçu ce vaccin – il n’a pas été révélé s’ils étaient également liés au même lot, l’ABV5300 – ont conduit le gouvernement à paralyser également l’utilisation du produit AstraZeneca. En quelques heures l’exécutif norvégien, préoccupé par le mouvement de son voisin, a répliqué ses pas et a également arrêté d’appliquer ce médicament.

Et après l’Autriche, en cascade, ils sont tombés Grèce, Lettonie, Estonie, Lituanie, Italie et Luxembourg que, bien que oui ils continueront à percer le vaccin AstraZeneca, ils ont rappelé les doses qu’ils avaient du lot qui avaient déclenché les alarmes en premier lieu. En Espagne, la ministre de la Santé, Carolina Darias, a annoncé vendredi matin que le lot en question avait déjà été administré, bien que la Catalogne, Castille et León, l’Andalousie, les îles Canaries et les Asturies aient choisi de ne pas utiliser les rares doses d’ABV5300 qui ils avaient à leur crédit.

Cependant, malgré tout le battage médiatique autour d’un vaccin qui ne reçoit pas particulièrement bonne presse alors qu’il a amplement démontré son efficacité et son innocuité, le consensus scientifique est quasi unanime: les bénéfices continuent à l’emporter largement sur les risques. L’Agence européenne des médicaments (EMA), comme l’Aemps en Espagne et deux sociétés scientifiques consultées par ce journal s’accordent à dire que il n’a pas été démontré que le vaccin était à l’origine de ces épisodes et ils soulignent qu’il n’est même pas nécessaire qu’il y ait une association entre les deux événements.

Moins de thrombus que dans la population générale

Bien que l’EMA évalue en profondeur ce qui s’est passé, son comité d’évaluation des risques et de pharmacovigilance (PRAC) a publié une évaluation rapide dans laquelle ils soulignent que le vaccin peut continuer à être administré pendant que la thromboembolie est étudiée. En fait, le PRAC n’a également trouvé aucune indication que le lot rappelé ait quoi que ce soit à voir avec les épisodes détectés en Autriche.

L’EMA souligne celle des près de 5 millions de personnes qui ont été vaccinées avec la formule AstraZeneca environ 30 cas de thromboembolie ont été détectés, un chiffre qui « n’est pas supérieur » à celui qui apparaît dans la population générale. Pour avoir une idée de ce que représentent ces 30 cas pour 5 millions de personnes par rapport à ce qui est habituel, le cas de l’Espagne peut être utilisé.

En Espagne, il y a entre 700 et 1130 admissions à l’hôpital pour cause de thromboembolie chaque année par million d’habitants, ce qui dans une période de deux mois – à peu près le moment où le vaccin AstraZeneca a été injecté – laisserait une incidence de 116 cas par million dans le scénario le plus prudent. Eh bien le taux de cette pathologie parmi les personnes vaccinées avec AstraZeneca est jusqu’à présent de 6 cas par million.

La preuve que « le système fonctionne »

«Toutes les agences sont vigilantes contre d’éventuelles failles de sécurité. Et au moindre soupçon, ils s’arrêtent et réévaluent rapidement. Un effet de cause à effet entre le vaccin et les thrombus n’a pas du tout été mis en évidence « , déclare Marcos López, président de la Société espagnole d’immunologie. Le Dr López appelle à la prudence et rappelle qu ‘ » il n’y a pas d’association claire et il n’y a aucune raison d’être « . «À ce jour, le vaccin AstraZeneca a montré de nombreuses données de sécurité», Ajouter.

« C’est une chose de trouver une association temporaire et une autre chose est que c’est la cause », explique, pour sa part, David Vivas Balcones, coordinateur du groupe de travail sur la thrombose cardiovasculaire à la Société espagnole de cardiologie.

« Il n’y a pas beaucoup de cas dans l’histoire de la médecine où il y a un traitement qui est prescrit à tant de millions de personnes dès son départ. Il est relativement normal que les événements associés à ce type de traitement apparaissent avec le temps et qu’ils aient à étudier », ajoute le Dr Vivas, qui considère que le fait que les alarmes se soient déclenchées c’est un signe que le système lui-même fonctionne.

Le cardiologue demande la prudence et envoie un message de réconfort: « Il n’y a pas d’association causale avec laquelle on puisse dire: ne te fais pas vacciner. Au contraire, nous recommandons de continuer à vacciner le risque de ne pas se faire vacciner est beaucoup plus élevé que le risque de se faire vacciner « , conclut.