Il n’a pas pu profiter de l’expulsion de Kaio Nunes à la 13e minute

09/11/2021 à 03:15 CET

Le Flamengo, qui a remporté les deux dernières éditions du Championnat du Brésil, il n’a obtenu qu’un match nul 2-2 lors de sa visite ce lundi au faible Chapecoense, le dernier du classement, et a permis au L’Atlético Mineiro confirmé comme grand favori battre la Ligue cette année.

Le Flamengo J’avais besoin d’une victoire à domicile dans la ville de Chapecó pour marquer trois points, reprendre la deuxième place du classement et localiser, avec 56 points, à neuf unités de Mineiro, qui mène le classement avec 65 points après avoir disputé la 30e journée de la Ligue.

La cravate, cependant, l’a laissé dans le troisième place, avec 54 points, onze derrière le leader et même derrière Palmeiras (55), alors qu’il ne reste que huit jours avant la fin du tournoi. Flamengo peut encore déduire trois points de Mineiro car il a un match en attente, ce qui réduirait la distance à 8 entiers.

Mais l’équipe dirigée par l’entraîneur Renato Gaúcho a été surprise par un Chapecoense déjà presque condamné à descendre à la deuxième division et a remis en question une fois de plus sa capacité à rattraper Mineiro.

Flamengo, qui affrontera ce mois-ci Palmeiras en finale de la Copa Libertadores et possède l’une des équipes les plus chères du Brésil, a de nouveau laissé des doutes sur son potentiel et a subi un nouveau revers à un moment où une partie des fans exigeait le limogeage de Renato Gaúcho.

Le club de Rio de Janeiro a ouvert le score au stade Arena Condá de Chapecó avec une annotation de Matheuzinho Mais, en attaquant à fond, il a ouvert des espaces en défense et a été surpris par Chapecoense, qui est revenu avec deux buts de Kaio Nunes.

Le champion du Brésil en titre a complètement dominé le match mais il n’a réussi à égaliser qu’à la fin de la première mi-temps avec un but de Michael après l’aide de Gabriel Barbosa « Gabigol ».

Flamengo est passé à l’attaque toute la seconde mi-temps mais n’a pas pu surmonter le fond et n’a même pas pu profiter de l’expulsion du « héros » Kaio Nunes à la 13e minute de l’étape complémentaire.

Les Mineiro a confirmé son favoritisme dimanche à battre l’Amérique 1-0 dans le classique parmi les équipes de la ville de Belo Horizonte et s’isoler encore plus en tant que leader de la Ligue, maintenant avec dix points d’avance sur leur garde immédiate, Palmeiras.

Le leader absolu du championnat brésilien et finaliste de la Copa do Brasil garanti sa victoire avec un but de Guilherme Arana, l’ailier qui a remporté la médaille d’or aux Jeux olympiques de Tokyo en 2020.

Dans un autre match de dimanche, le Palmeiras a gagné 0-2 lors de sa visite à Santos au stade Bela Belmiro et a déplacé Flamengo de la deuxième place du classement.

Malgré le fait que l’équipe dirigée par l’entraîneur portugais Abel Ferreira a encore une chance de remporter le titre de champion en fonction des revers de Mineiro et qu’elle a remporté hier sa cinquième victoire consécutive, La priorité de Palmeiras est Libertadores, dont le titre se jouera contre son compatriote brésilien Flamengo le 27 novembre à Montevideo.

Les Palmeiras, actuel champion des Libertadores et qui rêve de conserver le titre, a aligné quelques remplaçants dans ses derniers matches de championnat pour atteindre la finale du tournoi continental reposé.