“Il ne fait aucun doute qu’entrer à Ceballos est une expulsion”

22/07/2021 à 15h21 CEST

Dani Olmo, un joueur de l’équipe nationale espagnole, a critiqué l’arbitrage de l’arbitre jordanien Adhm Makhadmeh, lors du match nul contre l’Egypte (0-0), par l’entrée de Taher Mohamed sur Dani ceballos et dans lequel, après s’être rendu au moniteur VAR, il a sanctionné d’un carton jaune au lieu d’un rouge.

«La vérité est qu’il me semblait un peu étrange que je sois allé vérifier et devenir jaune & mldr; et plus en le regardant. J’ai vu la photo de l’entrée et de la cheville de Dany comment c’était après & mldr; pour nous, il ne faisait aucun doute que c’était un motif d’expulsion. Ensuite, le critère est ce qui est & mldr; que nous ne soyons pas d’accord est une chose, mais nous n’avons pas à entrer là-dedans. Ce n’est pas une excuse, mais ça nous fout en l’air parce que Dany c’est un joueur important tout comme Oscar MinugezaEspérons qu’ils se remettront au plus vite & rdquor;, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse.

“Ils vont bien. De Dany J’espère que l’inflammation diminuera un peu et que je pourrai bientôt m’entraîner et être disponible. oscar Il a remarqué une gêne aux ischio-jambiers, mais nous ne savons rien d’autre ; Nous espérons que ce n’est pas grave et qu’il pourra être disponible bientôt & rdquor;, a-t-il commenté.

UNE Dani Olmo qui s’est autocritique du jeu de l’équipe : « Il est clair que ce n’était pas ce que nous voulions. Nous allions gagner comme toujours. On savait qu’ils allaient s’enfermer dans le dos et qu’ils allaient se défendre. Il fallait jouer comme d’habitude, attaquer tout le temps, on manquait un peu de verticalité, mais ça tombe bien, dans le mauvais du match nul, il y a des choses à améliorer et c’est ce sur quoi on va travailler ces jours-ci & rdquor ;, a-t-il analysé.

Et aussi, lorsqu’on l’interroge sur sa performance individuelle : « Les sensations sont désormais plus chaudes que la normale. Ils ne sont pas très bons après le match nul. Individuellement, j’aurais dû oser un peu plus, affronter les défenseurs et m’offrir plus entre les lignes, mais ce sont des aspects individuels et je fais toujours une autocritique de tout ce que je fais. C’est la façon de continuer à grandir et avec l’entraîneur et le personnel d’entraîneurs, nous continuerons à corriger les erreurs et à nous améliorer, a-t-il déclaré.

Bien sûr, il a laissé un message positif : « Nous sommes optimistes. Nous sommes confiants dans ce que le groupe peut accomplir. Les choses ne se sont pas passées aussi bien qu’elles auraient dû, mais nous continuons à nous faire confiance & rdquor;, a-t-il assuré.

Enfin, il a commenté qu’ils ne sont pas lourds sur les favoris et qu’ils gagneront dimanche contre l’Australie : « Vous pouvez penser que nous sommes favoris parce que nous avons des joueurs de beaucoup de qualité et de renommée au niveau espagnol et européen, mais nous ne pense pas à ça ; juste pour montrer à chaque match que nous voulons aspirer au maximum. On veut gagner chaque match et dimanche on va le prouver & rdquor;, a-t-il conclu.