“Il ne gagne même pas dans son propre sport”

Floyd Mayweather Jr a chargé durement Conor McGregor, ou, plutôt, Avec l’artiste McLoser (quelque chose comme un jeu de mots avec son nom qui serait traduit par Scammer McLoser). Dans un post dur sur son Instagram posté après la défaite de l’Irlandais contre Poirier à l’UFC 257, la légende de la boxe répond à la question du post demandant pourquoi Mayweather est détesté pour son mode de vie alors que McGregor est détesté. Sa réponse : à cause du racisme.

“J’ai vu ce post et mon opinion est que le monde sait que l’escroc McLoser peut tout me voler et être aimé, mais ils me détestent. Cela permet à tout le monde de savoir que le racisme existe toujours. Sachez juste que ce clochard ne sera jamais moi ou à mon niveau. Je suis juste construit différemment, mon état d’esprit est sur une autre planète, mes compétences sont incomparables, je suis un gagnant né et oui, je dis une tonne de conneries, mais à chaque fois je l’approuve ! C’est ce qu’ils détestent. C’est triste que vous puissiez être un pauvre enfant noir du ghetto qui a lutté contre le racisme toute sa vie et a travaillé si dur pour vous mettre, vous et votre famille, dans une meilleure position, et la plupart de la haine vient de mon propre peuple. Conor ne peut même pas gagner dans son propre sport, mais parle de revenir à la boxe pour combattre Pacquiao. Personne ne veut voir ça, c’est comme si mes restes mangeaient des restes », a écrit Mayweather dans le post.

La critique de McGregor intervient après qu’un autre des ” rivaux ” de l’Irlandais, Khabib Nurmagomedov, ait accusé l’Irlandais d’avoir abandonné son équipe de longue date pour utiliser des ” enfants ” comme partenaires d’entraînement.

Le KO historique de McGregor

Le dernier de Mayweather : le boxeur a également partagé une soirée avec des filles dansant sur le poteau et des milliers de dollars !



