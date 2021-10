« Il ne lui a fallu que six jours pour retourner »: la fouille du BJP à Arvind Kejriwal après que CM a demandé l’approbation de LG pour Chhath Puja

Le chef du BJP de Delhi, Adesh Gupta, a déclaré que le gouvernement Kejriwal devait s’incliner devant le pouvoir des « purvanchalis ».

Le BJP a sorti aujourd’hui toutes les armes contre le Parti Aam Aadmi (AAP) et Delhi Arvind Kejriwal après que le ministre en chef a écrit au LG Anil Baijal pour demander l’autorisation de détenir Chhath Puja dans la capitale nationale. Le BJP a également accusé Kejriwal de faire de la politique « anti-hindoue ».

Arvind Kejriwal a écrit aujourd’hui au LG pour demander l’autorisation de détenir Chhath Puja. Dans sa lettre au LG, Kejriwal a déclaré : « La pandémie de COVID est sous contrôle à Delhi au cours des trois derniers mois. Je suis d’avis que nous devrions autoriser la tenue de Chhath Puja tout en respectant le protocole COVID-19. »

S’adressant à Twitter, le leader du BJP, Amit Malviya, a déclaré : « Arvind Kejriwal et sa politique molle mais résolument anti-hindoue. Il ne lui a fallu que six jours pour basculer.

Malviya a également demandé si le CM avait écrit au LG avant d’accorder un assouplissement pour l’Aïd. «Après avoir été critiqué par la campagne du BJP de Delhi et du député Manoj Tiwari exigeant la restauration de Chhath Puja, Arvind Kejriwal recule. La question est : a-t-il écrit au LG avant d’assouplir les normes pour l’Aïd et d’ouvrir des piscines ? Pourquoi a-t-il ensuite essayé de réprimer Chhath Puja ? » il a dit.

Malviya a également partagé une vidéo dans laquelle Kejriwal peut être entendu dire que l’autorisation pour Chhath Puja ne peut pas être donnée car les fidèles descendent dans l’eau pendant la puja et même s’il y a une personne infectée par COVID, cela peut entraîner une augmentation du nombre de cas de COVID .

Les dirigeants du BJP, dont Adesh Gupta et le député Manoj Tiwari, avaient accusé le gouvernement de l’AAP de blesser les sentiments de la communauté hindoue en n’accordant pas la permission à Chhath Puja.

Le chef du BJP de Delhi, Adesh Gupta, a déclaré que le gouvernement Kejriwal devait s’incliner devant le pouvoir des « purvanchalis ». « Le ministre en chef Arvind Kejriwal qui parlait d’interdire Chhath Puja a dû s’incliner devant le pouvoir du peuple Purvanchal. Je suis sûr que Chhath Mahaparv sera célébré avec une grande ferveur à Delhi. Je prie pour que les bénédictions de Chhathi Maiya restent sur tout le monde », a déclaré Gupta.

Le député Manoj Tiwari a déclaré que le changement dans la décision d’Arvind Kejriwal est une victoire de la foi. Il a également demandé à Arvind Kejriwal s’il ne se souvenait pas de toutes ces choses, qu’il a écrites dans la lettre en imposant l’interdiction.

