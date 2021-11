Il ne manque plus que trois billets européens pour le Qatar

16/11/2021 à 23h15 CET

Arnau montserrat

Sur les 13 billets que l’Europe a distribués au début de la phase de qualification pour la Coupe du monde l’année prochaine, dix ont été directement scellés pour la Serbie, l’Espagne, la Suisse, la France, la Belgique, le Danemark, la Croatie, l’Angleterre, l’Allemagne et enfin les Pays-Bas qu’ils ont pris. le dernier prix. Mathématiques pures, il y a trois tickets à distribuer et 12 équipes qui se battront pour eux.

Si au début des tours de qualification ils vous disent que l’Italie et le Portugal seraient deux des équipes qui joueraient le repêchage, vous n’y croyez pas. Mais ce sont les montagnes russes du monde du football. Les deux derniers champions du Championnat d’Europe sont sur le fil. Des limbes d’où est déjà tombée la « azzurra » dans sa tentative d’être dans la Coupe du monde 2018 en Russie. Cristiano et compagnie bougent déjà comme un poisson dans l’eau. Ce sera le troisième match de barrage qu’ils disputeront lors des quatre derniers tours de qualification pour la Coupe du monde.

Un play-off innovant

Bien que le Portugal soit déjà un suspect courant dans cette phase à élimination directe, ils retrouveront un play-off totalement renouvelé. Beaucoup plus compliqué que l’habituel, où seul un match nul était joué. Pas maintenant.

Le parcours de repêchage se compose de trois ‘Final Four’. C’est-à-dire trois groupes de quatre équipes. Deux demi-finales par groupe et une finale entre les vainqueurs. Les six équipes les mieux placées au classement de la FIFA joueront leurs demi-finales à domicile. Le Portugal et l’Italie auront ce privilège. Par conséquent, ce qui est sûr à 100 %, c’est que les deux « cocos » du barrage ne se rencontreront pas à l’avant-dernier tour.

Où est le danger ? Laissez le tirage au sort les faire correspondre dans le même groupe. Dans ce cas, si les deux gagnaient leur premier match, ils se rencontreraient en finale et l’un d’eux serait éliminé. Dont l’Espagne a été sauvée.

Russie, Ecosse Suède et Pays de Galles ce sont les autres graines, et ils ne le sont pas – et par conséquent, ils joueront les demi-finales en tant que visiteur – Pologne, Turquie, Ukraine, Macédoine du Nord, Autriche et République tchèque. Le tirage au sort pour déterminer quelles seront les six demi-finales aura lieu le vendredi 26 novembre prochain à Zurich. Ils se joueront entre le 24 et le 25 mars et les finales se joueront entre le 28 et le 29 mars.