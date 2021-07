Il ne peut pas gérer la vérité ! Glaude de MSNBC fond après avoir été scolarisé par un critique du CRT ⋆ 10z viral

Après avoir récemment embarrassé l’animatrice Joy Reid dans son émission, le journaliste indépendant Christopher Rufo est apparu dans Morning Joe Tuesday pour faire honte aux collègues de MSNBC de Reid face à la poussée de la gauche pour forcer Critical Race Theory dans les écoles publiques à travers le pays. Rufo a touché un point sensible avec le contributeur de MSNBC et le professeur de Princeton, Eddie Glaude, qui, sans surprise, est devenu très en colère de devoir défendre le CRT pour même accueillir Joe Scarborough.

Pour MSNBC, la discussion a été aussi juste que l’on pouvait l’espérer. Bien que Rufo ait dû réfuter les erreurs de l’homme de paille de Scarborough selon lesquelles les conservateurs tentaient d’empêcher les écoles d’enseigner l’histoire de l’esclavage aux États-Unis, les deux invités ont été autorisés à définir le CRT comme ils le voyaient. Mais Glaude était clairement plus intéressé à attaquer Rufo pour avoir osé critiquer la théorie toxique.

Après l’avoir rejeté comme quelque chose qui n’était enseigné qu’à la « école de droit », Glaude a suggéré que son adversaire n’avait aucune connaissance de ce qu’était le CRT et que ce mouvement contre lui n’était qu’un piège à clics de droite. C’est à ce moment-là que Rufo l’a scolarisé, en évoquant un livre toxique enseigné aux maternelles :

Tout d’abord, il n’est pas exact de dire que je ne suis pas préoccupé par le fond. J’ai écrit des documents de politique, des livres blancs, j’ai écrit des rapports d’enquête. Je suis profondément préoccupé par le fond. Ce qui m’inquiète et ce qui préoccupe vraiment des millions de parents, ce sont des choses qui se passent dans des centaines d’écoles publiques de l’Illinois et de Chicago, où ils enseignent aux enfants dès la maternelle que la blancheur est le diable et tentent d’attirer les gens vers avec la promesse de terres volées et de richesses volées. C’est un livre utilisé dans des centaines d’écoles, et les gens ne pensent pas que ce soit juste.

Il a également repoussé la suggestion de Glaude selon laquelle cette théorie n’était pas omniprésente, citant comment le CRT est désormais “approuvé par la NEA dans 14 000 districts scolaires publics à travers le pays”. Pendant qu’il parlait, Glaude roula des yeux.

Même Scarborough a admis avoir entendu des journalistes libéraux qui n’aimaient pas ce que leurs enfants apprenaient dans les écoles concernant la race :

Eddie, c’est intéressant et c’est quelque chose que les gens ne diront pas quand ils seront à la télévision, ils ne diront pas lors de dîners polis. Je ne sais pas pourquoi ils me le chuchotent ou me l’envoient par SMS ou par e-mail, mais les membres libéraux des médias grand public, les démocrates qui sont d’énormes contributeurs au Parti démocrate et même les gens qui aiment travailler pour les démocrates, j’ai entendu au cours des trois ou quatre dernières années, ‘Je dois sortir mon enfant de ça école privée. Ils enseignent à mon garçon de 7 ans que parce qu’il est blanc, il est, vous savez, un raciste, il fait partie du problème », et cetera, et cetera..

Par la suite, Scarborough a demandé à Glaude comment ils allaient préserver l’enseignement de l’esclavage et du racisme au cours des 400 dernières années lorsqu’il y avait une « guerre » contre les « extrêmes » de la théorie critique de la race. Mais le professeur de Princeton n’aimait pas la direction que prenait cette discussion.

De plus en plus énervé, il a admis qu’il “était contrarié” de devoir défendre le CRT pour commencer parce que tout examen minutieux préservait les “mensonges” sur l’Amérique :

Mais une partie de ce que nous devons faire en ce moment, Joe, et nous en parlons, c’est d’affronter la laideur de qui nous sommes. Et une partie de ce que j’entends dans ce genre d’arguments est ce sens dans lequel cette confrontation doit être gagnée là où nous sommes à l’aise. Où nous nous sentons bien dans notre peau après l’avoir affronté. Donc, d’une certaine manière, je me redresse sur ma chaise, Joe, parce que je m’énerve. Parce que nous assistons en ce moment en temps réel à une réaffirmation du mensonge. La chose même qui nous empêche de devenir une Amérique différente parce que nous ne voulons pas accepter qui nous sommes, ce que nous avons fait.

Après avoir été davantage repoussé par Scarborough, Glaude l’a complètement perdu, liant les critiques du CRT au « 6 janvier » et aux « attaques contre les droits de vote » :

Je veux le dire très rapidement, ce genre d’argument se produit en ce moment, et je veux que nous le reliions au 6 janvier. Je veux qu’on l’associe à l’atteinte aux droits de vote. C’est, en effet, à mon avis, Joe, une tentative d’arrêter un changement substantiel dans le pays, et nous accordons à ces gens le mérite d’avoir présenté leurs arguments de bonne foi, et je ne pense pas qu’ils le soient. Je vais le dire à Christopher en face. Je ne pense pas que ce soit un argument de bonne foi, point final !

Après cette explosion, Scarborough a suggéré à son allié de gauche d’adopter une approche plus modérée.

« Mon souci, simplement, Eddie, est que la portée excessive éloigne souvent les alliés naturels. J’ai vu des excès dans certains arguments à mon avis. Beaucoup de gens pourraient ne pas aimer que je dise ça. J’ai vu un certain dépassement des deux côtés. Ce n’est pas du tout-à-fait, c’est la vérité », a-t-il déclaré, alors que Mika Brzezinski défendait Glaude, « il veut juste la vérité !

Alors que chaque partie faisait à nouveau brièvement valoir ses arguments, les animateurs de Morning Joe les ont invités à revenir la semaine prochaine pour une discussion plus approfondie.

Lisez une transcription partielle ci-dessous :

Morning Joe de MSNBC

7/6/2021

EDDIE GLAUDE : … Une partie de ce que je veux suggérer, Joe, n’est pas de savoir si nous obtenons ou non la théorie critique de la race, ce n’est pas vraiment le point sur lequel Christopher et ses alliés sont engagés. Ce que nous devons demander, c’est pourquoi font-ils cela en ce moment? Pourquoi font-ils ces arguments en ce moment ?

…

RUFO : Quelques choses. Tout d’abord, il n’est pas exact de dire que je ne suis pas préoccupé par le fond. J’ai écrit des documents de politique, des livres blancs, j’ai écrit des rapports d’enquête. Je suis profondément préoccupé par le fond. Ce qui m’inquiète et ce qui préoccupe vraiment des millions de parents, ce sont des choses qui se passent dans des centaines d’écoles publiques de l’Illinois et de Chicago, où ils enseignent aux enfants dès la maternelle que la blancheur est le diable et tentent d’attirer les gens vers avec la promesse de terres volées et de richesses volées. C’est un livre utilisé dans des centaines d’écoles, et les gens ne pensent pas que ce soit juste. Les gens veulent savoir d’où cela vient, les gens veulent savoir quelles idéologies l’informent —

SCARBOROUGH : Quel est le nom de ce livre, juste pour mémoire ? Quel est le nom de ce livre ?

RUFO : Le livre s’intitule « Pas mon idée ». Il est enseigné dans des centaines d’écoles de l’Illinois et de Chicago. C’est en fait l’objet d’un procès fédéral intenté par un enseignant nommé Stacey Demark qui a protesté contre cela et a été contraint de l’enseigner.

Vous pouvez vous retirer sur le territoire fédéral et dire qu’il se penche sur l’histoire du racisme et de la société, mais si vous regardez les détails, ils disent aux enfants qu’ils sont fondamentalement racistes à cause de la couleur de leur peau. Ils disent aux gens qu’ils devraient ressentir de la honte, de la culpabilité et de l’angoisse en raison de leurs caractéristiques et traits innés. C’est le genre de cours que j’ai découvert dans des dizaines d’écoles. Il est maintenant approuvé par la NEA dans 14 000 districts scolaires publics à travers le pays. Et vous ne pouvez pas battre en retraite parce que les parents savent ce qu’ils voient tous les jours, les parents savent ce qu’ils voient quand les enfants rentrent à la maison tous les jours avec des cahiers comme « Pas mon idée ». Ils ont raison et ils repoussent à juste titre très fortement.

SCARBOROUGH : Eddie, c’est intéressant et c’est quelque chose que les gens ne diront pas quand ils seront à la télévision, ils ne diront pas lors de dîners polis. Je ne sais pas pourquoi ils me le chuchotent, me l’envoient par SMS ou par e-mail, mais les membres libéraux des médias grand public, les démocrates qui contribuent énormément au parti démocrate et même les personnes qui aiment travailler pour les démocrates, j’ai entendu au cours des trois ou quatre dernières années, « je dois sortir mon enfant de cette école privée. Ils enseignent à mon garçon de 7 ans que parce qu’il est blanc, il est, vous savez, un raciste, il fait partie du problème, et cetera, et cetera. Je ne sais pas si vous avez entendu la même chose. J’ai entendu la même chose. Et, encore une fois, c’est anecdotique, mais cela semble correspondre à de plus en plus d’histoires qui sont diffusées. Comment pouvons-nous, comment trier tout cela et nous assurer que nous ne jetons pas l’enseignement sur l’esclavage et l’enseignement sur le racisme au cours des 400 dernières années, que nous ne jetons pas cela avec une guerre contre la théorie critique de la race et ses extrêmes ?

GLAUDE : D’accord, ça va être… On va faire des erreurs. Il va y avoir des extrêmes, il va y avoir des moments de dépassement, je l’accorde.

Mais une partie de ce que nous devons faire en ce moment, Joe, et nous en parlons, c’est d’affronter la laideur de qui nous sommes. Et une partie de ce que j’entends dans ce genre d’arguments est ce sens dans lequel cette confrontation doit être gagnée là où nous sommes à l’aise. Où nous nous sentons bien dans notre peau après l’avoir affronté. Donc, d’une certaine manière, je me redresse sur ma chaise, Joe, parce que je m’énerve. Parce que nous assistons en ce moment en temps réel à une réaffirmation du mensonge. La chose même qui nous empêche de devenir une Amérique différente parce que nous ne voulons pas accepter qui nous sommes, ce que nous avons fait.

SCARBOROUGH : Attends attends attends, Mais réaffirmation, cependant, de quoi ? …Je peux croire en deux Amériques. Je peux croire que 1776 et 1619 peuvent être fusionnés, que vous pouvez croire deux choses à la fois. Je pourrais ne pas être d’accord avec la théorie critique de la race, mais croire toujours ce dont vous et moi avons parlé, que nous avons un long chemin à parcourir pour devenir un pays juste comme les documents fondateurs l’avaient annoncé. Dois-je choisir l’un ou l’autre ?

GLAUDE : Non, non, non, non. Donc, une partie de ce que je pense, une fois que vous reconnaissez l’affirmation initiale que l’Amérique d’une certaine manière naît à la lumière de cette réalité extraordinairement douloureuse, la contradiction qui est au cœur de nos débuts, une fois que vous le reconnaissez, la façon dont vous commencez à penser à l’exceptionnalisme américain change, n’est-ce pas ?

Parce que ce n’est pas cette idée que nous sommes totalement innocents, que nous sommes absous de nos péchés, que d’une certaine manière reconnaître qui nous sommes nous condamne à l’enfer, que nous sommes matraqués par nos péchés et poussés à nous sentir coupables. Ce n’est pas du tout ce que nous disons.

Mais vous dites que vous devez l’affronter pour nous libérer dans un avenir différent. Je veux le dire très rapidement, ce genre d’argument se produit en ce moment, et je veux que nous le reliions au 6 janvier. Je veux qu’on l’associe à l’attaque contre les droits de vote. C’est, en effet, à mon avis, Joe, une tentative d’arrêter un changement substantiel dans le pays, et nous accordons à ces gens le mérite d’avoir présenté leurs arguments de bonne foi, et je ne pense pas qu’ils le soient. Je vais le dire à Christopher en face. Je ne pense pas que ce soit un argument de bonne foi, point final !