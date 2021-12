Il ne peut pas s’agir d’une « décentralisation ou d’un effondrement »

Le livre blanc Bitcoin ne mentionne pas une seule fois le mot décentralisation – mais il est évidemment là sous un autre nom : peer-to-peer. Le livre blanc d’Ethereum mentionne la décentralisation environ 40 fois. Et lorsque le groupe de travail du président sur les marchés financiers (PWG) a publié son rapport sur les pièces stables il y a deux semaines, 15 % de celui-ci était consacré au concept de décentralisation et à la manière de le gérer de manière appropriée alors que la plupart des services financiers restent fortement centralisés (et analogiques) .

La décentralisation est l’un des mots les plus difficiles à définir dans une industrie remplie de néologismes déroutants. Il semble décrire un concept simple : une activité qui n’est pas organisée par une autorité centrale. Mais le définir, pourquoi c’est important et comment le réguler, n’est pas si simple. Obtenir ces bonnes réponses aura des implications importantes pour l’avenir de l’économie des actifs numériques.

Jared A. Favole est directeur principal des communications et des politiques chez Circle, le principal opérateur d’USD Coin (USDC).

Comme point de départ, les décideurs devraient se sentir à l’aise avec l’idée que certains projets seront entièrement (ou presque) décentralisés. L’industrie doit éviter de plaider uniquement pour des projets 100 % décentralisés, ce qui rappelle à certains, en particulier aux régulateurs, l’idée d’un code incontrôlable. Et la dernière chose que l’on veut avec son argent, c’est qu’il s’enfuie.

La décentralisation et la centralisation fonctionnent sur un spectre : il y a des organisations autonomes décentralisées (DAO) d’un côté et des entités centralisées de l’autre (Coinbase, par exemple) qui bénéficient de la technologie décentralisée. Les deux formes d’organisation peuvent, vont et doivent coexister pour que nous puissions réaliser le plein potentiel des technologies blockchain et crypto.

La décentralisation – ou le degré de décentralisation – a d’importantes implications techniques, commerciales et juridiques.

La décentralisation est géniale. L’existence continue de Bitcoin, même face aux interdictions de cryptographie par les États-nations, en dit long sur le pouvoir de la décentralisation (et de la cryptographie à clé publique). C’est quelque chose à admirer et, cumulativement, cela a donné naissance à une classe d’actifs maintenant de plus de 2 000 milliards de dollars.

Mais Bitcoin et la décentralisation ont des inconvénients. Par exemple, apporter des modifications aux systèmes décentralisés est souvent difficile et lent.

D’un point de vue marketing, la décentralisation peut aider à attirer des développeurs qui se moquent de l’idée d’utiliser leurs talents pour aider une autre entité centralisée à accumuler du pouvoir. Cette approche du pouvoir au peuple est profondément ancrée dans la cryptographie, ce qui n’est pas surprenant car de nombreux acteurs de l’industrie ont dû subir les conséquences de la Grande Récession, tristement célèbre avec la chute de grandes institutions financières centralisées.

L’importance juridique de la décentralisation est devenue claire il y a quelques années, lorsque les autorités de réglementation des valeurs mobilières ont suggéré que le bitcoin et l’éther ne sont pas soumis à la réglementation des valeurs mobilières, en partie parce que les réseaux sur lesquels ils fonctionnent sont suffisamment décentralisés.

Les projets se sont depuis efforcés de démontrer leur décentralisation en créant des fondations ou des entités juridiques distinctes. La réflexion de certains fondateurs ressemble à ceci : si notre projet est suffisamment décentralisé, alors l’activité n’est pas soumise à la réglementation des valeurs mobilières. Parfait!

Mais le gouvernement n’est pas dupe. Le rapport du PWG indiquait :

« Dans certains cas, malgré les revendications de décentralisation, les opérations et les activités au sein de DeFi sont fortement concentrées et, régies ou administrées par, un petit groupe de développeurs et/ou d’investisseurs. Malgré certaines distinctions affirmées par rapport aux produits, services et activités financiers plus traditionnels ou centralisés, les accords DeFi offrent souvent des produits, services et activités identiques ou similaires, et soulèvent des préoccupations similaires en matière de protection des investisseurs et des consommateurs, d’intégrité du marché et de politique.

Si les projets sont malhonnêtes sur leur niveau de décentralisation, cela jette une ombre sur les projets qui sont vraiment décentralisés. Il convient également de noter que la centralisation présente des avantages. Lorsque les gens se rassemblent de manière centralisée, que ce soit dans une entreprise ou une équipe sportive, ils peuvent faire de grandes choses, tout en produisant des points de défaillance uniques, des cabales ou des monopoles.

Les deux/et au lieu de soit/ou

Le succès futur des technologies blockchain et crypto n’a pas besoin de reposer sur une décentralisation à 100 %. En fait, l’industrie connaît un tel succès aujourd’hui parce qu’elle repose sur des technologies décentralisées ET des organisations centralisées. Tout comme le débat sur l’intelligence artificielle, qui oppose souvent l’homme à la machine au lieu de reconnaître que le vrai pouvoir vient lorsque l’homme ET la machine travaillent ensemble, une innovation significative dans la cryptographie survient souvent lorsque des entités centralisées travaillent avec la décentralisation.

Par exemple, des sociétés de capital-risque comme a16z et Digital Currency Group, des sociétés de cryptographie comme Coinbase et FTX, et des sociétés de médias comme The Wall Street Journal et cette publication, ont toutes joué un rôle important dans la vulgarisation des technologies décentralisées.

Les gouvernements sont absents de la liste des entités centralisées qui peuvent aider ou nuire à l’industrie. Les gouvernements sont le chaînon manquant pour aider les technologies blockchain et crypto à continuer de croître.

D’une part, il y a beaucoup de gens qui ne toucheront pas à la crypto car pour eux il manque l’imprimatur du gouvernement ; Le rejet continu de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis des fonds négociés en bourse au comptant Bitcoin renforce cela. Il en va de même pour de nombreuses banques, compagnies d’assurance et fonds de pension.

Les gouvernements ont également le pouvoir de réprimer, de limiter ou d’interdire purement et simplement certaines activités. Une grande partie de l’industrie attend que la SEC, par exemple, assouplit à nouveau son approche de réglementation par application.

Heureusement, les États-Unis ont plus d’expérience et sont plus à l’aise avec la décentralisation que la plupart des pays.

La démocratie comprend la décentralisation

Le débat sur la décentralisation n’est pas nouveau – en particulier aux États-Unis Nos fondateurs ont eu du mal à savoir s’il fallait centraliser le pouvoir au niveau fédéral ou déléguer plus de pouvoir aux États, et quel pouvoir donner aux gens. Le fédéralisme et la décentralisation technologique sont différents, mais ils découlent du même dilemme : concentrer le pouvoir sur quelques-uns ou sur le plus grand nombre. Bitcoin, comme indiqué ci-dessus, est lent et difficile à changer car il est tellement décentralisé. La démocratie aussi. Les décideurs politiques ont toujours du mal avec ce concept : ne cherchez pas plus loin que la façon dont les États-Unis abordent la réglementation des pièces stables.

Les émetteurs de pièces stables et de nombreuses sociétés de paiement que nous utilisons tous quotidiennement sont réglementés au niveau de l’État via des licences de transfert d’argent. Mais comme les pièces stables ont connu une croissance exponentielle et montrent peu de signes de ralentissement, le gouvernement fédéral semble avoir décidé qu’une réglementation plus centralisée est la meilleure approche. Mais les régulateurs des États ne sont pas prêts à céder ce point. Cela était clair lorsque l’organisation qui représente les régulateurs bancaires de l’État a répondu au rapport du PWG en mettant l’accent sur l’expérience des États en matière de supervision des émetteurs de pièces stables.

Les États ont toujours été des laboratoires d’innovation, notamment pour organiser au mieux l’activité économique. Le Wyoming, par exemple, a mené la charge en devenant le premier État à reconnaître les organisations autonomes décentralisées (DAO) en tant que sociétés à responsabilité limitée. Il faudra des années avant que nous reconnaissions tous les avantages de cette décision. Et, dans une tournure unique qui met en évidence la façon dont les entités centralisées et décentralisées devront travailler ensemble, les DAO doivent être domiciliés dans le Wyoming pour profiter des avantages de la nouvelle loi.

La lutte pour trouver le meilleur équilibre entre la centralisation et la décentralisation se joue également d’une autre manière. La Chine a décidé de lancer sa propre monnaie numérique de banque centrale (CBDC), une version numérique du yuan, suscitant l’envie de certains responsables du gouvernement américain qui pensent que les États-Unis devraient avoir leur propre CBDC.

Mais pourquoi lancer une CBDC alors que, sans même exister, des pièces stables émises par le secteur privé ont gagné du terrain et ont contribué à faire du dollar américain l’actif de référence pour l’ensemble de l’économie des actifs numériques ?

La façon dont vous répondez à cette question en dit long sur ce que vous pensez de la décentralisation. Aucune des principales pièces stables référencées en dollars n’est entièrement décentralisée. Mais les pièces stables sont sûrement plus décentralisées qu’une CBDC et jouent déjà un rôle essentiel pour faciliter l’activité économique décentralisée.

Ce n’est qu’un exemple des compromis que l’industrie et les gouvernements devront équilibrer dans les mois et les années à venir. Les régulateurs, eux aussi, ont clairement leur travail devant eux : quelles innovations vont-ils déployer pour encadrer les organisations décentralisées ? S’il n’y a pas d’organisation centrale à laquelle ils peuvent frapper à la porte lorsqu’ils veulent faire respecter la loi, que feront-ils ? Je n’ai certes pas la réponse.

Mais ce qui est clair, c’est que prôner une décentralisation à 100 % seulement – ​​ou une centralisation à 100 % seulement – ​​nuira à l’innovation.