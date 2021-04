il ne rejouera plus en 2020 ni ne se rendra en Espagne par précaution

Nouvelles connexes

Jon Rahm ne sera pas en compétition dans ce 2020. Vous ne voyagerez pas non plus Espagne à Noël. Le Basque passera les prochaines semaines et mois aux Etats-Unis avec sa femme Kelley. Une décision difficile mais qui, comme l’a annoncé le plus haut représentant du golf national, est due au fait que le mariage elle attend son premier enfant. Compte tenu de la situation sanitaire qui existe dans les deux pays en raison de Covid, il a décidé de réduire au maximum les options de contagion.

Rahm l’a confirmé sur le blog du Fédération basque le golf, où il analyse généralement ses performances dans différents tournois et où son sport est le sujet de conversation commun. Cependant, cette fois, il a dû légèrement varier le récit pour expliquer la décision prise à la première personne. Difficile, mais le plus nécessaire selon ses propos.

« Kelley êtes enceinte de 20 semaines« , a révélé le golfeur. » Evidemment, ses proches le savent, mais pour le reste nous avons préféré le prendre de manière plus réservée. « C’est » l’une des raisons « pour lesquelles Rahm a décidé de ne pas quitter les États-Unis. États. »Je ne jouerai plus de tournois« , a-t-il souligné, malgré le fait que ça fait mal » de ne pas pouvoir défendre le titre en DP World Tour Championship « .

Jon Rahm, à l’US Open de Golf 2020 .

Le championnat était prévu le 13 décembre. Quelques semaines auparavant, le golfeur basque renonce à sa participation et défend le titre qu’il avait remporté l’an dernier à Dubaï. Il l’avait déjà réalisé en 2017, mais il n’y en aura pas une troisième fois après son adieu temporaire de paternité. Selon Rahm, il est temps « de soyez prudent et intelligent« .

En plus de ne plus jouer « plus de tournois avant 2021 », le golfeur ne reviendra pas en Espagne ces vacances car il n’en a pas envie « mettre en péril«Ni à sa famille installée à Bilbao, ni à sa femme lorsqu’il revient d’Espagne aux États-Unis.» Je vous assure que c’est une décision difficile« , a fait remarquer, mais oui » le plus responsable « .

Prochaine démission

Par conséquent, sa participation au dernier Augusta Masters organisé entre le 12 et le 15 novembre, et dans lequel Rahm était sur le point de se battre pour le grand titre, sera sa dernière participation officielle en 2020.

L’une des curiosités que le golfeur lui-même a rappelées est que, selon les calculs que sa femme et lui portent, l’accouchement pourrait avoir lieu vers le 12 avril. Date très proche de Maîtres d’Augusta, programmé pour être joué entre le 5 et le 11 de ce mois. Si l’arrivée de son premier bébé arrive tôt, Rahm devra peut-être également renoncer à l’un des tournois de plus grande valeur.

« N’hésitez pas, si la livraison est anticipée ou que ce qui coïncide avec le tournoi, je prendrai un avion et serai avec elle », a-t-il déclaré sur le blog de la Fédération. « Si pris au milieu des Masters, pas de chance« Sa femme et Rahm ont décidé de le rendre » complètement naturel « et ne provoqueront pas le travail ni ne choisiront une date.

