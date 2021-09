Il ne reste plus beaucoup d’endroits pour que le virus COVID-19 échappe à l’immunité: créateur de vaccin britannique

in

L’expert a déclaré que ces virus, de par leur nature même, ont tendance à devenir moins virulents avec le temps, mais il n’y a pas de délai défini pour combien de temps cela prendrait.

Il ne reste plus beaucoup d’endroits pour que le virus COVID-19 mute et échappe à l’immunité car il ne fera que s’affaiblir avec le temps, a déclaré le créateur du vaccin Oxford-AstraZeneca, le vaccin le plus largement distribué au monde.

“Le virus ne peut pas muter complètement car sa protéine de pointe doit interagir avec le récepteur ACE2 à la surface de la cellule humaine, afin d’y pénétrer”, Dame Sarah Gilbert, scientifique principale de l’Université d’Oxford, et le cerveau derrière le vaccin fabriqué en Inde sous le nom de Covishield, a déclaré lors d’un webinaire intitulé : « Vaccins, variantes et infection : la position cet hiver » pour la Royal Society of Medicine mercredi.

« S’il modifie tellement sa protéine de pointe qu’il ne peut pas interagir avec ce récepteur, alors il ne pourra pas pénétrer à l’intérieur de la cellule. Donc, il n’y a pas beaucoup d’endroits où le virus peut aller pour avoir quelque chose qui échappera à l’immunité mais restera toujours infectieux », a-t-elle expliqué.

En comparant le SRAS-CoV-2 avec d’autres virus de la grippe et les modifications vaccinales apportées pour eux chaque année, elle a déclaré: «Ce qui a tendance à se produire avec le temps, c’est qu’il y a juste une lente dérive, c’est ce qui se passe avec les virus de la grippe. Vous voyez de petits changements s’accumuler sur une période de temps et nous avons ensuite la possibilité de réagir à cela. »

L’expert a déclaré que ces virus, de par leur nature même, ont tendance à devenir moins virulents avec le temps, mais il n’y a pas de délai défini pour combien de temps cela prendrait. “Nous voyons normalement que les virus deviennent moins virulents car ils circulent plus facilement et il n’y a aucune raison de penser que nous aurons une version plus virulente du SRAS-CoV-2”, a-t-elle noté.

Gilbert a déclaré que le virus qui cause Covid-19 finira par devenir comme les coronavirus qui circulent largement et causent le rhume.

«Nous avons tendance à voir une lente dérive génétique du virus et une immunité progressive se développera dans la population comme c’est le cas pour tous les autres coronavirus saisonniers. Nous vivons déjà avec quatre coronavirus humains différents auxquels nous ne pensons jamais vraiment et le SARS-CoV-2 finira par devenir l’un d’entre eux. La question est de savoir combien de temps il faudra pour y arriver et quelles mesures nous devrons prendre pour le gérer en attendant », a-t-elle déclaré.

Le webinaire a également couvert le sujet des variantes de COVID-19, avec le professeur Sharon Peacock, directrice exécutive du COVID-19 UK Genomics Consortium, marquant la variante Delta comme « en tête de liste ».

« Cela a été assez calme depuis l’émergence de Delta et ce serait bien de penser qu’il n’y aura pas de nouvelles variantes préoccupantes. Si j’étais poussé à prédire, je pense qu’il y aura de nouvelles variantes qui émergeront au fil du temps et je pense qu’il y a encore beaucoup de chemin à parcourir avec ce virus », a-t-elle déclaré.

Les deux experts ont souligné l’importance des vaccinations pour rester au courant des nouvelles mutations résistantes au vaccin COVID-19.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.