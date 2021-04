Il ne reste que peu de temps…

Le compte à rebours pour le portefeuille Power 2021: rechargé… pourquoi Louis et Matt sont si optimistes dans l’environnement de marché actuel… une assurance de performance inouïe

Dans quelques jours, le Power Portfolio 2021: Reloaded fermera ses portes pour le reste de l’année. Ainsi, tous les gardiens de clôture qui envisagent de se joindre ont un temps limité pour participer.

Être franc, pourquoi quelqu’un voudrait-il rejoindre?

Cela se réduit à une chose …

Des retours sur investissement plus importants pour votre portefeuille.

The Power Portfolio 2021: Reloaded, des experts en investissement Louis Navellier et Matt McCall, est la troisième génération de ce service. Les deux premiers Portefeuilles Power ont écrasé le marché à plusieurs reprises, comme nous le détaillerons dans un instant. Et si Louis et Matt ont raison, ce troisième swing au bâton est susceptible de produire les plus gros retours à ce jour.

Donc, aujourd’hui, à la lumière de la prochaine fermeture officielle des portes, revisitons le portefeuille Power, pourquoi Louis et Matt sont si enthousiastes à ce sujet et, surtout, ce que vous y gagnez.

*** Pourquoi les conditions de marché actuelles pourraient produire les plus gros rendements à ce jour pour la franchise Power Portfolio

À bien des égards, les étoiles s’alignent pour le Power Portfolio 2021: Reloaded.

Pour une raison, le climat d’investissement actuel rappelle à notre expert en technologie, Matt McCall, le début des années 90 – une période de création de richesse extraordinaire.

Voici Matt, faisant le parallèle:

(Les années 90) ont été une période de faible inflation et d’incroyables innovations. Les déploiements de réseaux de téléphonie cellulaire et d’ordinateurs personnels puissants ainsi que l’avènement des logiciels et d’Internet ont convergé pour déclencher un tsunami de productivité. Cela s’est traduit par des marges bénéficiaires plus élevées pour pratiquement toutes les entreprises à travers l’Amérique. En un laps de temps relativement court, notre capacité à communiquer, traiter, traiter les données, analyser les données et gérer les chaînes d’approvisionnement a été révolutionnée. Les augmentations massives de productivité dues aux nouvelles technologies des années 90 étaient comme une énorme dose d’adrénaline pour l’économie. Ils ont également ouvert la voie à des entreprises vraiment innovantes qui exploitent ces nouvelles technologies pour offrir à leurs actionnaires des rendements incroyables. Des entreprises comme Cisco (NASDAQ:CSCO) a augmenté de 113 000%. Le même type d’histoire se déroule maintenant… Nous sommes sur le point de voir plusieurs technologies uniques se rassembler en même temps et remodeler totalement tous les aspects de nos vies.

La semaine dernière, Matt s’est entretenu avec la légende de l’investissement, Louis Navellier, pour discuter de la meilleure façon de profiter de cette opportunité.

À leur Feuille de route vers le rétablissementévénement, ces deux experts se sont penchés sur de nombreux sujets – la convergence des technologies de pointe, la quantité de richesse investissable qui reste en marge, mais aussi les dangers potentiels pour le marché boursier, ainsi que certains secteurs que les investisseurs devraient éviter.

Considérant toutes ces influences ensemble, Matt et Louis ont créé un portfolio – une feuille de route, pour ainsi dire – qui est conçu pour naviguer dans cette complexité.

Voici Louis:

L’essentiel est que je crois qu’il faut gérer les chiffres – et être guidé par eux. C’est la clé de votre succès à long terme, car cela élimine vos préjugés personnels de l’équation. En combinant mon approche quantitative et l’approche «grande tendance» de Matt, nous avons développé un portefeuille unique rien que pour 2021. Il est conçu pour tirer le meilleur parti des tendances qui auront l’impact le plus important et le plus immédiat sur l’année à venir.

Louis et Matt appellent cela le Power Portfolio 2021: Reloaded. Il s’agit d’une collection d’actions sélectionnées à la main qui ont passé les critères d’investissement stricts de Louis et de Matt, présentées sous forme de lot (plutôt que de couler «un par mois»).

C’est un portefeuille prêt à l’emploi, conçu pour une seule raison: écraser le marché une fois qu’il sera officiellement lancé.

*** Les résultats de performance des deux premiers Portefeuilles Power

Comme mentionné précédemment, il s’agit de la troisième génération du portefeuille Power.

Le premier portefeuille conjoint de ces experts, le Power Portfolio 2020, s’est déroulé sur presque toute l’année 2020. Il a permis aux investisseurs d’obtenir un rendement de 35%, soit 6 fois la performance du Dow Jones sur la même période.

Le portefeuille Power 2021 a duré de décembre dernier à la mi-février. Cette fois, le portefeuille a atteint un rendement de 38,5%… en moins de huit semaines. C’était 11 fois le rendement du Dow au cours de la même période.

Compte tenu de la taille et de la rapidité de cette performance, Louis et Matt ont décidé de clôturer le portefeuille. Mais la fermeture du Power Portfolio 2021 n’a pas signifié la fin des opportunités d’investissement que Louis et Matt ont vues pour 2021.

Sur cette note, voici Matt:

Il nous reste encore les trois quarts de l’année, et comme Louis et moi sommes tous les deux extrêmement optimistes, nous n’allions pas rater ce qui allait se passer. Nous sommes tout à fait d’accord pour dire que 2021 a tous les atouts d’une grande année sur le marché… et une année encore plus grande dans les actions que nous avons sélectionnées ensemble. C’est pourquoi nous nous sommes assis ensemble hier soir dans notre spécial Feuille de route vers le rétablissement un événement.

Lors de leur événement, Matt et Louis ont expliqué pourquoi ils estiment que nous sommes sur le point d’assister à l’un des plus grands booms boursiers de l’histoire des États-Unis … et pourquoi des actions de haute qualité soigneusement sélectionnées ont le potentiel d’augmenter de 300%, 500% et même 1000 % au cours des prochaines années.

*** Mais que se passe-t-il si Matt et Louis se trompent complètement?

Il y a un dernier élément du Power Portfolio qui ne ressemble à rien de ce que j’ai jamais vu sortir de l’industrie des newsletters…

Il vient avec une assurance de performance.

Louis et Matt sont tellement confiants dans leur création que si à la fin de la période d’investissement, le Power Portfolio n’a pas montré au moins le triple des rendements du Dow Industrials, les abonnés bénéficient d’une autre année de service de recherche, gratuitement.

Comme indiqué précédemment, le Power Portfolio 2020 a tenu bon sur cette assurance en battant le Dow 6 à 1. Le portefeuille Power 2021 a accompli cela avec une marge de 11 pour 1. Louis et Matt pensent que les rendements du Power Portfolio 2021: Reloaded pourraient tous les dépasser.

Voici Louis sur pourquoi:

Nos recherches et analyses pointent toutes vers un boom économique majeur, un boom boursier majeur… et l’une des opportunités d’investissement les plus lucratives que vous puissiez trouver pour les deux prochaines années… Nous voyons beaucoup de grandes opportunités s’ouvrir alors que le monde commence à revenir à la normale. Mais vous devez être très sélectif avec votre argent compte tenu de tout ce qui s’est passé depuis que le COVID-19 a frappé. Alors que les choses commencent à revenir à la normale, vous devez disposer d’une feuille de route éprouvée pour vous aider à naviguer sur le marché. Une feuille de route qui pourrait vous aider à détruire le marché quoi qu’il arrive ensuite.

Chez Louis et Matt Feuille de route vers le rétablissement événement la semaine dernière, ils ont plongé dans beaucoup plus de détails sur les conditions actuelles du marché et le portefeuille lui-même. Pour regarder une rediffusion de la soirée, cliquez ici.

Et rappelez-vous, le portefeuille approche de sa date de clôture officielle, après quoi il sera verrouillé et chargé, tirant contre le Dow Jones dans le cadre de son assurance de performance. Donc, si vous êtes intéressé, n’attendez pas trop longtemps pour vous inscrire.

Nous allons donner le dernier mot aujourd’hui à Matt:

Louis et moi avons analysé plus de 5 000 actions et découvert les thèmes d’investissement les plus immédiats. Ensuite, nous avons combiné nos deux systèmes pour les réduire à un petit portefeuille de titres sélectionnés qui, selon nous, ont un grand potentiel de hausse pour l’année à venir. Nous l’appelons notre «Power Portfolio 2021: Reloaded». Je ne veux pas faire la mienne… mais je pense que nous nous sommes surpassés et à nouveau créé quelque chose de vraiment révolutionnaire.

Passe une bonne soirée,

Jeff Remsburg